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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1373137413751376

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 110
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:11

  lincoln2 написав:Прокредит с 01,02 12-13 % ..думаю и остальные подтянутся...

Смело!
Эт решили заместо носилок и касок шоли? :shock:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:52

  lincoln2 написав:Прокредит с 01,02 12-13 % ..думаю и остальные подтянутся...

в долларах :?: :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:58

Re: Байки про банки і не тільки....

2,5%
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:02

когда в конце 2018 Порох пушил введение Военного Положения - так , например, Мега сразу дала на год около 5% по евре С ПОПОЛНЕНИЕМ без ограничений!
А щас... страх совсем потеряли банки, овгз-шные схематозники.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Хто знає - підкажіть!
Отримав в електронному кабінеті податкової відповіді по моїм запитам про отримані доходи та утримані податки з 1998р., по 5 років у кожній відповіді. Але у файлах немає печатки податкової, просто таблиця з даними... Чи ставив хтось "живу" печатку в податковій на роздрукованій таблиці? І що з того вийшло? Вдалось? Чи послали у відомому напрямку?
Правда в поясненнях для користувачів електронним кабінетом написано ніби можна завантажити відповідь, засвідчену кваліфікованою електронною печаткою ДПС. Мовляв відповідь завантажується у вигляді пакету, який містить:
- відповідь на запит у електронному вигляді (форма F14018) у форматі PDF
та
- файл формату .p7s, який містить кваліфіковану електронну печатку ДПС.
І є малюнок як це робиться. Але в мене так не виходить... Не завантажується так як в них це намальвано, просто навіть не відображається сторінка як на малюнку в них...І я не знаю чому. Може треба ще щось зробити, щоб воно таки завантажилось?
Кому це вдалось? Поділіться досвідом.
Кармелюк
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