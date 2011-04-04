Смело!
Эт решили заместо носилок и касок шоли?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:11
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:52
Додано: П'ят 28 січ, 2022 20:58
Re: Байки про банки і не тільки....
2,5%
Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:02
когда в конце 2018 Порох пушил введение Военного Положения - так , например, Мега сразу дала на год около 5% по евре С ПОПОЛНЕНИЕМ без ограничений!
А щас... страх совсем потеряли банки, овгз-шные схематозники.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 21:40
Re: Байки про банки і не тільки....
Хто знає - підкажіть!
Отримав в електронному кабінеті податкової відповіді по моїм запитам про отримані доходи та утримані податки з 1998р., по 5 років у кожній відповіді. Але у файлах немає печатки податкової, просто таблиця з даними... Чи ставив хтось "живу" печатку в податковій на роздрукованій таблиці? І що з того вийшло? Вдалось? Чи послали у відомому напрямку?
Правда в поясненнях для користувачів електронним кабінетом написано ніби можна завантажити відповідь, засвідчену кваліфікованою електронною печаткою ДПС. Мовляв відповідь завантажується у вигляді пакету, який містить:
- відповідь на запит у електронному вигляді (форма F14018) у форматі PDF
та
- файл формату .p7s, який містить кваліфіковану електронну печатку ДПС.
І є малюнок як це робиться. Але в мене так не виходить... Не завантажується так як в них це намальвано, просто навіть не відображається сторінка як на малюнку в них...І я не знаю чому. Може треба ще щось зробити, щоб воно таки завантажилось?
Кому це вдалось? Поділіться досвідом.
Додано: П'ят 28 січ, 2022 22:29
Додано: Суб 29 січ, 2022 06:30
А, ну значит мы действительно "в разных лигах играем", то что подешевевшей гривны отдадут до фонда, так с этим никто и не спорил.
То же самое и гривневых ОВГЗ на любую сумму касается - нет проблем гривны напечатать, даже бумагу то сейчас не тратят.
A если у клиента 200к гривны или 4к$, а надо на падение курса минимум в 2 раза закладываться, то вопросов нет, сидеть на стуле ровно в депозитах, там то и не выгодно может даже в ОВГЗ заходить, про евробонды вообще помолчим.
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