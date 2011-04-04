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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1374137513761377

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 110
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 11:59

  Kripo написав:А, ну значит мы действительно "в разных лигах играем", то что подешевевшей гривны отдадут до фонда, так с этим никто и не спорил. :wink:


Так как бы только то и делаете что спорите.
Ну и раз любите искать исторические параллели немного из прошлого:
Декрет об аннулировании государственных займов
21 января 1918 г.
1. Все государственные займы, заключенные правительствами
российских помещиков и российской буржуазии, перечисленные в
особо публикуемом списке, аннулируются (уничтожаются) с 1 декабря
1917 г. Декабрьские купоны названных займов оплате не подлежат.
2. Равным образом аннулируются все гарантии, данные
названными правительствами по займам различных предприятий и
учреждений.
3. Безусловно и без всяких исключений аннулируются все
иностранные займы.
...
5. Малоимущие граждане, владеющие аннулируемыми
государственными бумагами внутренних займов на сумму не свыше
10000 руб. (по номинальной стоимости), получают взамен именные
свидетельства нового займа Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики на сумму, не превышающую
10000 руб. Условия займа будут определены особо.
6. Вклады в государственные сберегательные кассы и проценты
по ним неприкосновенны. Все облигации аннулируемых займов,
принадлежащие сберегательным кассам, заменяются книжным долгом
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
...

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/9856-21-yanvarya-3-fevralya-dekret-vtsik-ob-annuliro-vanii-gosudarstvennyh-zaymov#mode/inspect/page/1/zoom/4
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 13:36

  Aps написав:
  Kripo написав:А, ну значит мы действительно "в разных лигах играем", то что подешевевшей гривны отдадут до фонда, так с этим никто и не спорил. :wink:


Так как бы только то и делаете что спорите.
Ну и раз любите искать исторические параллели немного из прошлого:
Декрет об аннулировании государственных займов
21 января 1918 г.
1. Все государственные займы, заключенные правительствами
российских помещиков и российской буржуазии, перечисленные в
особо публикуемом списке, аннулируются (уничтожаются) с 1 декабря
1917 г. Декабрьские купоны названных займов оплате не подлежат.
2. Равным образом аннулируются все гарантии, данные
названными правительствами по займам различных предприятий и
учреждений.
3. Безусловно и без всяких исключений аннулируются все
иностранные займы.
...
5. Малоимущие граждане, владеющие аннулируемыми
государственными бумагами внутренних займов на сумму не свыше
10000 руб. (по номинальной стоимости), получают взамен именные
свидетельства нового займа Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики на сумму, не превышающую
10000 руб. Условия займа будут определены особо.
6. Вклады в государственные сберегательные кассы и проценты
по ним неприкосновенны. Все облигации аннулируемых займов,
принадлежащие сберегательным кассам, заменяются книжным долгом
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики.
...

http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/9856-21-yanvarya-3-fevralya-dekret-vtsik-ob-annuliro-vanii-gosudarstvennyh-zaymov#mode/inspect/page/1/zoom/4

так вроді сучасна РФ їх визнала
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:05

  flyman написав:так вроді сучасна РФ їх визнала


Ну да через оптимистичных 74 года.
Выплатила вроде частично и только по иностранным долгам.
Ну по крайней мере мне нигде не попадались историй про осчастливленных внутренних инвесторах тех времен.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 29 січ, 2022 14:59

Панове, щось не та методичка пішла. ввх вам точно нічого погашати не буде. Він те, що сам підписував, відмовляється виконувати, які вже там Українські папери.
klug
 
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