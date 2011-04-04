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Kripo написав:А, ну значит мы действительно "в разных лигах играем", то что подешевевшей гривны отдадут до фонда, так с этим никто и не спорил.
Так как бы только то и делаете что спорите. Ну и раз любите искать исторические параллели немного из прошлого:
Декрет об аннулировании государственных займов 21 января 1918 г. 1. Все государственные займы, заключенные правительствами российских помещиков и российской буржуазии, перечисленные в особо публикуемом списке, аннулируются (уничтожаются) с 1 декабря 1917 г. Декабрьские купоны названных займов оплате не подлежат. 2. Равным образом аннулируются все гарантии, данные названными правительствами по займам различных предприятий и учреждений. 3. Безусловно и без всяких исключений аннулируются все иностранные займы. ... 5. Малоимущие граждане, владеющие аннулируемыми государственными бумагами внутренних займов на сумму не свыше 10000 руб. (по номинальной стоимости), получают взамен именные свидетельства нового займа Российской Социалистической Федеративной Советской Республики на сумму, не превышающую 10000 руб. Условия займа будут определены особо. 6. Вклады в государственные сберегательные кассы и проценты по ним неприкосновенны. Все облигации аннулируемых займов, принадлежащие сберегательным кассам, заменяются книжным долгом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. ...
Kripo написав:А, ну значит мы действительно "в разных лигах играем", то что подешевевшей гривны отдадут до фонда, так с этим никто и не спорил.
Так как бы только то и делаете что спорите. Ну и раз любите искать исторические параллели немного из прошлого:
Декрет об аннулировании государственных займов 21 января 1918 г. 1. Все государственные займы, заключенные правительствами российских помещиков и российской буржуазии, перечисленные в особо публикуемом списке, аннулируются (уничтожаются) с 1 декабря 1917 г. Декабрьские купоны названных займов оплате не подлежат. 2. Равным образом аннулируются все гарантии, данные названными правительствами по займам различных предприятий и учреждений. 3. Безусловно и без всяких исключений аннулируются все иностранные займы. ... 5. Малоимущие граждане, владеющие аннулируемыми государственными бумагами внутренних займов на сумму не свыше 10000 руб. (по номинальной стоимости), получают взамен именные свидетельства нового займа Российской Социалистической Федеративной Советской Республики на сумму, не превышающую 10000 руб. Условия займа будут определены особо. 6. Вклады в государственные сберегательные кассы и проценты по ним неприкосновенны. Все облигации аннулируемых займов, принадлежащие сберегательным кассам, заменяются книжным долгом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. ...