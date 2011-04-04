може хто ще не бачив
https://news.finance.ua/ru/news/-/508163/pochemu-summu-garantirovannogo-vozmeshheniya-do-sih-por-ne-povysili-otvet-fgvfl
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:24
Фонд? Чому?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:27
зрозуміло
Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:01
точно?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:37
Re: Байки про банки і не тільки....
А можуть прицняти закон, що виплата з понду то доход, і м.б. оподаткований?
Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:13
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