RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1377137813791380

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 110
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:24

Фонд? Чому?

може хто ще не бачив
https://news.finance.ua/ru/news/-/508163/pochemu-summu-garantirovannogo-vozmeshheniya-do-sih-por-ne-povysili-otvet-fgvfl
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28049
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1383 раз.
Подякували: 2436 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:27


зрозуміло
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7210
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:01

  Investor_K написав:

зрозуміло

точно?
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6570
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1280 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:37

Re: Байки про банки і не тільки....

А можуть прицняти закон, що виплата з понду то доход, і м.б. оподаткований?
chipmunk
 
Повідомлень: 8871
З нами з: 15.04.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:43

chipmunk
Ці все можуть :(
V2
4
 
Повідомлень: 7360
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1233 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:13

На Львівщині працівниця банку привласнила майже мільйон гривень
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3166
З нами з: 14.09.13
Подякував: 806 раз.
Подякували: 1818 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:33

Бывший руководитель швейцарского отделения банкстерской группы Raiffeisen Пьерин Винченц прославился на весь мир. Прокуратура потребовала от него и еще 6 обвиняемых $77 млн и сроки от 2 до 6 лет. Он курировал покупку двух банков Notenstein и La Roche, а также переводил строил цифровую сеть банка. Перед сделками с банками и цифровыми компаниями Винченц и его коллеги скупали акции компаний на себя и подкупали их менеджмент. Акции в итоге продавались с прибылью Raiffeisen. Бывшая жена Винченца работала главным юрисконсультом австрийского банка и передавала ему конфиденциальные документы и тоже попала под суд.

Но женой банкстер не особо интересовался. В суде всплыли экстравагантные траты 65-летнего деда-банкстера на полмиллиона долларов, а прокурор назвал его работу 20-летним туром по улицам Красных фонарей:

- бывший «банкстер года» потратил $217000 в стриптиз-клубах, но он заявил, что они были связаны с бизнесом.

- он познакомился с девушкой в Tinder оплатил ужин за 700 франков и свозил её в Австралию якобы показать банкоматы Raiffeisen.

- 4000 франков потратил на ремонт гостиничного номера в Zurich Park Hyatt, который был разбит после ссоры Винченца с его подругой-стриптизёршей.

- также он слетал на частном самолёте за счёт Raiffeisen за 27000 франков в кулинарный клуб на Майорку.

Сам банкстер скорее всего получит срок, предправления банковской группы Йоханнес Рюэгг-Штюрм был вынужден из-за него уйти в отставку, также за связь с банкстером работы лишился преемник Винченца на посту Патрик Гизель.
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15939
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9244 раз.
Подякували: 4405 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:16


Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29960
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2167 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1377137813791380
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 234584
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 95203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 28168
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.