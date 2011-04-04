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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:24
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flyman
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:27
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Investor_K
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:01
Investor_K написав:
зрозуміло
точно?
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:37
А можуть прицняти закон, що виплата з понду то доход, і м.б. оподаткований?
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chipmunk
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:43
chipmunk
Ці все можуть
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:13
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Ірина_
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Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:33
Бывший руководитель швейцарского отделения банкстерской группы Raiffeisen Пьерин Винченц прославился на весь мир. Прокуратура потребовала от него и еще 6 обвиняемых $77 млн и сроки от 2 до 6 лет. Он курировал покупку двух банков Notenstein и La Roche, а также переводил строил цифровую сеть банка. Перед сделками с банками и цифровыми компаниями Винченц и его коллеги скупали акции компаний на себя и подкупали их менеджмент. Акции в итоге продавались с прибылью Raiffeisen. Бывшая жена Винченца работала главным юрисконсультом австрийского банка и передавала ему конфиденциальные документы и тоже попала под суд.
Но женой банкстер не особо интересовался. В суде всплыли экстравагантные траты 65-летнего деда-банкстера на полмиллиона долларов, а прокурор назвал его работу 20-летним туром по улицам Красных фонарей:
- бывший «банкстер года» потратил $217000 в стриптиз-клубах, но он заявил, что они были связаны с бизнесом.
- он познакомился с девушкой в Tinder оплатил ужин за 700 франков и свозил её в Австралию якобы показать банкоматы Raiffeisen.
- 4000 франков потратил на ремонт гостиничного номера в Zurich Park Hyatt, который был разбит после ссоры Винченца с его подругой-стриптизёршей.
- также он слетал на частном самолёте за счёт Raiffeisen за 27000 франков в кулинарный клуб на Майорку.
Сам банкстер скорее всего получит срок, предправления банковской группы Йоханнес Рюэгг-Штюрм был вынужден из-за него уйти в отставку, также за связь с банкстером работы лишился преемник Винченца на посту Патрик Гизель.
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Додано: Суб 05 лют, 2022 00:16
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