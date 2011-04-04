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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1377137813791380

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 110
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:24

Фонд? Чому?

може хто ще не бачив
https://news.finance.ua/ru/news/-/508163/pochemu-summu-garantirovannogo-vozmeshheniya-do-sih-por-ne-povysili-otvet-fgvfl
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 13:27


зрозуміло
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 14:01

  Investor_K написав:

зрозуміло

точно?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 15:37

Re: Байки про банки і не тільки....

А можуть прицняти закон, що виплата з понду то доход, і м.б. оподаткований?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 16:43

chipmunk
Ці все можуть :(
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 18:13

На Львівщині працівниця банку привласнила майже мільйон гривень
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лют, 2022 23:33

Бывший руководитель швейцарского отделения банкстерской группы Raiffeisen Пьерин Винченц прославился на весь мир. Прокуратура потребовала от него и еще 6 обвиняемых $77 млн и сроки от 2 до 6 лет. Он курировал покупку двух банков Notenstein и La Roche, а также переводил строил цифровую сеть банка. Перед сделками с банками и цифровыми компаниями Винченц и его коллеги скупали акции компаний на себя и подкупали их менеджмент. Акции в итоге продавались с прибылью Raiffeisen. Бывшая жена Винченца работала главным юрисконсультом австрийского банка и передавала ему конфиденциальные документы и тоже попала под суд.

Но женой банкстер не особо интересовался. В суде всплыли экстравагантные траты 65-летнего деда-банкстера на полмиллиона долларов, а прокурор назвал его работу 20-летним туром по улицам Красных фонарей:

- бывший «банкстер года» потратил $217000 в стриптиз-клубах, но он заявил, что они были связаны с бизнесом.

- он познакомился с девушкой в Tinder оплатил ужин за 700 франков и свозил её в Австралию якобы показать банкоматы Raiffeisen.

- 4000 франков потратил на ремонт гостиничного номера в Zurich Park Hyatt, который был разбит после ссоры Винченца с его подругой-стриптизёршей.

- также он слетал на частном самолёте за счёт Raiffeisen за 27000 франков в кулинарный клуб на Майорку.

Сам банкстер скорее всего получит срок, предправления банковской группы Йоханнес Рюэгг-Штюрм был вынужден из-за него уйти в отставку, также за связь с банкстером работы лишился преемник Винченца на посту Патрик Гизель.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 лют, 2022 00:16


Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 12:35

Re: Байки про банки і не тільки....

https://ibb.co/yRG43hf

Китайське свіньство :)
chipmunk
 
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