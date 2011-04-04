|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:44
greenozon все це, звісно, чистими менше за овдп icu, тим паче овдп деяких банків?
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8875
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:04
Вкладчик1234 написав:
Бывший руководитель швейцарского отделения банкстерской группы Raiffeisen Пьерин Винченц прославился на весь мир. Прокуратура потребовала от него и еще 6 обвиняемых $77 млн и сроки от 2 до 6 лет. Он курировал покупку двух банков Notenstein и La Roche, а также переводил строил цифровую сеть банка. Перед сделками с банками и цифровыми компаниями Винченц и его коллеги скупали акции компаний на себя и подкупали их менеджмент. Акции в итоге продавались с прибылью Raiffeisen. Бывшая жена Винченца работала главным юрисконсультом австрийского банка и передавала ему конфиденциальные документы и тоже попала под суд.
Но женой банкстер не особо интересовался. В суде всплыли экстравагантные траты 65-летнего деда-банкстера на полмиллиона долларов, а прокурор назвал его работу 20-летним туром по улицам Красных фонарей:
- бывший «банкстер года» потратил $217000 в стриптиз-клубах, но он заявил, что они были связаны с бизнесом.
- он познакомился с девушкой в Tinder оплатил ужин за 700 франков и свозил её в Австралию якобы показать банкоматы Raiffeisen.
- 4000 франков потратил на ремонт гостиничного номера в Zurich Park Hyatt, который был разбит после ссоры Винченца с его подругой-стриптизёршей.
- также он слетал на частном самолёте за счёт Raiffeisen за 27000 франков в кулинарный клуб на Майорку.
Сам банкстер скорее всего получит срок, предправления банковской группы Йоханнес Рюэгг-Штюрм был вынужден из-за него уйти в отставку, также за связь с банкстером работы лишился преемник Винченца на посту Патрик Гизель.
дедушка старый - ему все равно
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3733
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:06
chipmunk написав:greenozon
все це, звісно, чистими менше за овдп icu, тим паче овдп деяких банків?
меньше
но прикол в том что на Фонде может быть сопоставимо: на ОВДП траты ж тоже есть
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3733
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 302 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|234614
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|95234
|
|
|18
|28192
|
|