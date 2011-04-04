Додано: Нед 06 лют, 2022 20:20

IMPRINTER написав: Кармелюк



а как вы собираетесь доказать Гетманцеву, что, к примеру, купленные 10 000 долл. США за легально вами заработанные до 2014 г. 80 000 тыс. грн. по курсу 8,0 это те же самые 80 к грн., которые теперь превратились в 280 тыс. грн., что 200 тыс., котрые вы не мождете подтвердить из них - это не украденные или серые деньги, а результат курсовой разницы ввиду недолугого управления страной их и их папаредников. В его понимаении с этих 200 к грн. вы долджны заплатить 5%, чтоб их легализовать. В деклараци вашей доходы с 1998 г. в гривнах же. а как вы собираетесь доказать Гетманцеву, что, к примеру, купленные 10 000 долл. США за легально вами заработанные до 2014 г. 80 000 тыс. грн. по курсу 8,0 это те же самые 80 к грн., которые теперь превратились в 280 тыс. грн., что 200 тыс., котрые вы не мождете подтвердить из них - это не украденные или серые деньги, а результат курсовой разницы ввиду недолугого управления страной их и их папаредников. В его понимаении с этих 200 к грн. вы долджны заплатить 5%, чтоб их легализовать. В деклараци вашей доходы с 1998 г. в гривнах же.

Подивимось як воно буде...Не хочеться, але як намагатимуться пограбувати на рівному місці, буду судитися...Принесу до суду депозитні договори, їх кілограмів 15 зібралось з кінця дев*яностих мунулого століття... А як добре пошукати, то ще й книжки держбанку СРСР та Ощадбанку СРСР знайдуться - я завжди гроші тримав у банках (хіба під час криз зменшував залишки, переносячи якусь частку "під грушу")... Хай рахують! Але якщо в тих контролерів чужих статків є хоч крапля масла в їх мізках, то я думаю простіше буде просто прикинути, що за 20 років 100000 грн. на депозиті у банку при щомісячній капіталізаціїі ставці 20% перетворюються у майже 5,3 млн.грн. У мене в декларації починаючі з 1998р. (нажаль за період до 1998р. в податковій даних немає), суми набагато більші за 100 тис.грн. відображені . А я й до 1998р. теж добряче, по міркам середньостатистичного українця, заробляв. І наскільки я знаю, відомості по зарплаті зберігаються чи то вічно, чи то мінімум 75 років. Буду просити суд перенести засідання поки в держархіві шукатимуть мої заробітки за той період і готуватимуть довідки починаючи з початку 80-х років. А ще ж дивіденди... Правда, не пам*ятаю скільки років вони зберігаються...А в мене ще й всіляких довідок про доходи накопичилась купа, з печатками і з підписами, які в кінці 90-х і на початку 2000-х готувались для підтвердження доходів при купівлі акцій банку, але по якійсь причині тоді так і не знадобилися... Ну і відносно 200к. грн. курсових різниць у вашому прикладі, для легалізації яких треба сплатити 5% - хай юристи, присутні на форумі, скажуть свою думку... Бо у мене, наприклад, навіть збереглась частина квитанцій, коли я купував валюту за менше ніж 2грн. за долар, і що, я тільки зараз, через 25 років маю ще щось заплатити? А як тут з терміном позовної давності? Здається всі вони вже пройшли... І всі хто це робив у 2000-х роках вже автоматично амністовані...Що їм зараз можна пред*явити?