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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1378137913801381

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 110
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 15:44

greenozon все це, звісно, чистими менше за овдп icu, тим паче овдп деяких банків?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:04

  Вкладчик1234 написав:
Бывший руководитель швейцарского отделения банкстерской группы Raiffeisen Пьерин Винченц прославился на весь мир. Прокуратура потребовала от него и еще 6 обвиняемых $77 млн и сроки от 2 до 6 лет. Он курировал покупку двух банков Notenstein и La Roche, а также переводил строил цифровую сеть банка. Перед сделками с банками и цифровыми компаниями Винченц и его коллеги скупали акции компаний на себя и подкупали их менеджмент. Акции в итоге продавались с прибылью Raiffeisen. Бывшая жена Винченца работала главным юрисконсультом австрийского банка и передавала ему конфиденциальные документы и тоже попала под суд.

Но женой банкстер не особо интересовался. В суде всплыли экстравагантные траты 65-летнего деда-банкстера на полмиллиона долларов, а прокурор назвал его работу 20-летним туром по улицам Красных фонарей:

- бывший «банкстер года» потратил $217000 в стриптиз-клубах, но он заявил, что они были связаны с бизнесом.

- он познакомился с девушкой в Tinder оплатил ужин за 700 франков и свозил её в Австралию якобы показать банкоматы Raiffeisen.

- 4000 франков потратил на ремонт гостиничного номера в Zurich Park Hyatt, который был разбит после ссоры Винченца с его подругой-стриптизёршей.

- также он слетал на частном самолёте за счёт Raiffeisen за 27000 франков в кулинарный клуб на Майорку.

Сам банкстер скорее всего получит срок, предправления банковской группы Йоханнес Рюэгг-Штюрм был вынужден из-за него уйти в отставку, также за связь с банкстером работы лишился преемник Винченца на посту Патрик Гизель.


дедушка старый - ему все равно
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 16:06

  chipmunk написав:greenozon все це, звісно, чистими менше за овдп icu, тим паче овдп деяких банків?


меньше
но прикол в том что на Фонде может быть сопоставимо: на ОВДП траты ж тоже есть
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 20:20

  IMPRINTER написав:Кармелюк

а как вы собираетесь доказать Гетманцеву, что, к примеру, купленные 10 000 долл. США за легально вами заработанные до 2014 г. 80 000 тыс. грн. по курсу 8,0 это те же самые 80 к грн., которые теперь превратились в 280 тыс. грн., что 200 тыс., котрые вы не мождете подтвердить из них - это не украденные или серые деньги, а результат курсовой разницы ввиду недолугого управления страной их и их папаредников. В его понимаении с этих 200 к грн. вы долджны заплатить 5%, чтоб их легализовать. В деклараци вашей доходы с 1998 г. в гривнах же.

Подивимось як воно буде...
Не хочеться, але як намагатимуться пограбувати на рівному місці, буду судитися...
Принесу до суду депозитні договори, їх кілограмів 15 зібралось з кінця дев*яностих мунулого століття... А як добре пошукати, то ще й книжки держбанку СРСР та Ощадбанку СРСР знайдуться - я завжди гроші тримав у банках (хіба під час криз зменшував залишки, переносячи якусь частку "під грушу")... Хай рахують! Але якщо в тих контролерів чужих статків є хоч крапля масла в їх мізках, то я думаю простіше буде просто прикинути, що за 20 років 100000 грн. на депозиті у банку при щомісячній капіталізації
і ставці 20% перетворюються у майже 5,3 млн.грн. У мене в декларації починаючі з 1998р. (нажаль за період до 1998р. в податковій даних немає), суми набагато більші за 100 тис.грн. відображені . А я й до 1998р. теж добряче, по міркам середньостатистичного українця, заробляв. І наскільки я знаю, відомості по зарплаті зберігаються чи то вічно, чи то мінімум 75 років. Буду просити суд перенести засідання поки в держархіві шукатимуть мої заробітки за той період і готуватимуть довідки починаючи з початку 80-х років. А ще ж дивіденди... Правда, не пам*ятаю скільки років вони зберігаються...А в мене ще й всіляких довідок про доходи накопичилась купа, з печатками і з підписами, які в кінці 90-х і на початку 2000-х готувались для підтвердження доходів при купівлі акцій банку, але по якійсь причині тоді так і не знадобилися... Ну і відносно 200к. грн. курсових різниць у вашому прикладі, для легалізації яких треба сплатити 5% - хай юристи, присутні на форумі, скажуть свою думку... Бо у мене, наприклад, навіть збереглась частина квитанцій, коли я купував валюту за менше ніж 2грн. за долар, і що, я тільки зараз, через 25 років маю ще щось заплатити? А як тут з терміном позовної давності? Здається всі вони вже пройшли... І всі хто це робив у 2000-х роках вже автоматично амністовані...Що їм зараз можна пред*явити?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 21:12

  Кармелюк написав: Бо у мене, наприклад, навіть збереглась частина квитанцій, коли я купував валюту за менше ніж 2грн. за долар, і що, я тільки зараз, через 25 років маю ще щось заплатити?

Так

  Кармелюк написав:А як тут з терміном позовної давності? Здається всі вони вже пройшли...

POHUY (c) 95 квартал

  Кармелюк написав:І всі хто це робив у 2000-х роках вже автоматично амністовані...

POHUY (c) 95 квартал

  Кармелюк написав:Що їм зараз можна пред*явити?

Справка що ви - нелох - є ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лют, 2022 22:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Кармелюк написав:...буду судитися...
Принесу до суду...


Конкретно против какого банка?
И какое требование будeте предъявлять?
Напишите, как будет продвигаться, интересно.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 00:57

  Kripo написав:
  Кармелюк написав:...буду судитися...
Принесу до суду...


Конкретно против какого банка?
И какое требование будeте предъявлять?
Напишите, как будет продвигаться, интересно.

Поки немає планів судитися з банками...
Мова про Гетьманцева і про хлоп*ят з 95 кварталу, про яких досить доречно пожартував
перед вами akido, яким "POHUY (c)" на те, що я думаю на рахунок запланованої ними обдиралівки по завершенні так званої податкової амністії і які запросто зададуть питання: "Справка що ви - нелох - є ?"... От тоді дійсно іншого виходу не буде, хіба через суд добиватись, якщо не наш, то європейський суд з прав людини (доречі, треба дізнатись чи європейський суд розглядатиме подібні справи, якщо наш відмовить)...
Кармелюк
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  #<1 ... 1378137913801381
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