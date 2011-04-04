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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 06 лют, 2022 15:44
greenozon все це, звісно, чистими менше за овдп icu, тим паче овдп деяких банків?
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:04
дедушка старый - ему все равно
Додано: Нед 06 лют, 2022 16:06
Додано: Нед 06 лют, 2022 20:20
Подивимось як воно буде...
Не хочеться, але як намагатимуться пограбувати на рівному місці, буду судитися...
Принесу до суду депозитні договори, їх кілограмів 15 зібралось з кінця дев*яностих мунулого століття... А як добре пошукати, то ще й книжки держбанку СРСР та Ощадбанку СРСР знайдуться - я завжди гроші тримав у банках (хіба під час криз зменшував залишки, переносячи якусь частку "під грушу")... Хай рахують! Але якщо в тих контролерів чужих статків є хоч крапля масла в їх мізках, то я думаю простіше буде просто прикинути, що за 20 років 100000 грн. на депозиті у банку при щомісячній капіталізації
і ставці 20% перетворюються у майже 5,3 млн.грн. У мене в декларації починаючі з 1998р. (нажаль за період до 1998р. в податковій даних немає), суми набагато більші за 100 тис.грн. відображені . А я й до 1998р. теж добряче, по міркам середньостатистичного українця, заробляв. І наскільки я знаю, відомості по зарплаті зберігаються чи то вічно, чи то мінімум 75 років. Буду просити суд перенести засідання поки в держархіві шукатимуть мої заробітки за той період і готуватимуть довідки починаючи з початку 80-х років. А ще ж дивіденди... Правда, не пам*ятаю скільки років вони зберігаються...А в мене ще й всіляких довідок про доходи накопичилась купа, з печатками і з підписами, які в кінці 90-х і на початку 2000-х готувались для підтвердження доходів при купівлі акцій банку, але по якійсь причині тоді так і не знадобилися... Ну і відносно 200к. грн. курсових різниць у вашому прикладі, для легалізації яких треба сплатити 5% - хай юристи, присутні на форумі, скажуть свою думку... Бо у мене, наприклад, навіть збереглась частина квитанцій, коли я купував валюту за менше ніж 2грн. за долар, і що, я тільки зараз, через 25 років маю ще щось заплатити? А як тут з терміном позовної давності? Здається всі вони вже пройшли... І всі хто це робив у 2000-х роках вже автоматично амністовані...Що їм зараз можна пред*явити?
Додано: Нед 06 лют, 2022 22:59
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 07 лют, 2022 00:57
Поки немає планів судитися з банками...
Мова про Гетьманцева і про хлоп*ят з 95 кварталу, про яких досить доречно пожартував
перед вами akido, яким "POHUY (c)" на те, що я думаю на рахунок запланованої ними обдиралівки по завершенні так званої податкової амністії і які запросто зададуть питання: "Справка що ви - нелох - є ?"... От тоді дійсно іншого виходу не буде, хіба через суд добиватись, якщо не наш, то європейський суд з прав людини (доречі, треба дізнатись чи європейський суд розглядатиме подібні справи, якщо наш відмовить)...
Додано: Пон 07 лют, 2022 01:05
Кармелюк
в ваших валютообменных квитанциях указана ваша фамилия и РНОКПП?
может вы в мусорке порылись и набрали себе их на миллион ...
+ из этого не следует, что это те же деньги ... вы же тоже все эти годы кушали, одевались, оплачивали коммуналку, отдыхали ... я думаю они будут еще это минусовать ))) гетманцев пока вас не разденет до трусов не успокоится .. поэтому полный бойкот.
Додано: Пон 07 лют, 2022 01:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Налоговая тебования пока не предъявляет, задним числом ничего не требуют.
Реальная проблема только одна - банки не берут деньги на счет, а сделки на большие суммы можно только через банк проводить.
Ограничение раcчетов наличными начали с 2004 года вводить. Финмониторинг в банках ужесточили в 2017, ввели для физлиц, это прошлое правительство и президент были. А то, что в прошлом году начали банки менять финмониторинг в сторону драконовских требований не понятно кем и как регулируется, не ясно когда и кем инициировано.
Вот мне поэтому и интересно, вы планируете подать в суд на КОГО и ЧТО будете требовать?!
Додано: Пон 07 лют, 2022 09:29
Тут, скорее, от противного будет; налоговая начнёт предъявлять «доплатите», а нам придётся через суд спрашивать у неё «shyiali?!”
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