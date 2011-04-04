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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1379138013811382

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 110
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:13

sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:25

  AU20 написав:Тут, скорее, от противного будет; налоговая начнёт предъявлять «доплатите», а нам придётся через суд спрашивать у неё «shyiali?!”


Причому перед тим як іти до суду вам доведеться сплатити все що вимагають. Інакше усі рахунки арештують протягом кількох тижнів, рухоме та нерухоме майно відберуть. А суд буде тягтися роками.
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:32

  akido написав:
  AU20 написав:Тут, скорее, от противного будет; налоговая начнёт предъявлять «доплатите», а нам придётся через суд спрашивать у неё «shyiali?!”


Причому перед тим як іти до суду вам доведеться сплатити все що вимагають. Інакше усі рахунки арештують протягом кількох тижнів, рухоме та нерухоме майно відберуть. А суд буде тягтися роками.

Всё вероятно, но даже 100 человекам в масштабе страны такое вряд ли сделают, не говоря уже про 1000...10000... а недоплативших по мнению гетьманцева миллионы. Так что тут такое дело...
AU20
 
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