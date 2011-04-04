sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:13
sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:25
Причому перед тим як іти до суду вам доведеться сплатити все що вимагають. Інакше усі рахунки арештують протягом кількох тижнів, рухоме та нерухоме майно відберуть. А суд буде тягтися роками.
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:32
Всё вероятно, но даже 100 человекам в масштабе страны такое вряд ли сделают, не говоря уже про 1000...10000... а недоплативших по мнению гетьманцева миллионы. Так что тут такое дело...
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