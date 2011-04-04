Додано: Пон 07 лют, 2022 18:15

Може комусь згодиться (із емейла)

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Дорогие инвесторы, напоминаем о бонусах от наших партнёров



Для всех, кто планирует открыть депозит в этом году - Академия Wotan с Минфин дарят +1% годовых к выбранному Вами банком.



Например, вы хотите открыть депозит в банке с доходностью 8% на 1 год. Но если вы выберите банк и оставите заявку на депозит через сайт Минфин, то получите не 8% за год, а 9%.



Как получить бонус:

Выберите банк и заполните заявку на бонус ➔ откройте депозит в выбранном банке ➔ подтвердите открытие депозита и получите бонус.



А также, до 28.02.22 мы подарим +500 грн к бонусу, если вы воспользуетесь промокодом: JYYYPO5



Как воспользоваться промокодом:



◽️ Укажите промокод JYYYPO5 в новой заявке по выбранному банку до 28.02.22

◽️ Откройте депозит в банке

◽️ Оформите подтверждение вклада на портале в том месяце, в котором он был открыт (пока действует заявка)

◽️ Получите бонус и +500 грн дополнительно в течение 32 дней



В акции участвуют только банки, которые указаны на странице Минфин.