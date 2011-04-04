sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:13
sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:25
Причому перед тим як іти до суду вам доведеться сплатити все що вимагають. Інакше усі рахунки арештують протягом кількох тижнів, рухоме та нерухоме майно відберуть. А суд буде тягтися роками.
Додано: Пон 07 лют, 2022 12:32
Всё вероятно, но даже 100 человекам в масштабе страны такое вряд ли сделают, не говоря уже про 1000...10000... а недоплативших по мнению гетьманцева миллионы. Так что тут такое дело...
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:34
Думаю работающих в светлую хоть где-то коснется в последнюю очередь. Сначала будут массажировать тех, кто вообще нигде официально не работает, но все имеет. И таких немало.
Одновременно будут тех, кто покупает на сотни тысяч долларов, но официально имеют ерунду. И лишь потом, если хватит сил, будут шерстить покупателей условных Шкод за 30 куе с зарплатой 10 т грн.
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:35
chujali?
максимум не дасть добро для нотаріуса провести купівлю/продаж
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:37
Друзьям — всё, врагам — закон.
думаю, що "ворогам буде закон"
Додано: Пон 07 лют, 2022 16:38
Re: Байки про банки і не тільки....
Піаністи вже готуються -
Податкова перевірятиме дані про фізособ під час купівлі нерухомості
Додано: Пон 07 лют, 2022 18:15
Може комусь згодиться (із емейла)
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Додано: Пон 07 лют, 2022 19:17
НБУ показав держбанкам пальчиком но-но
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:25
А разве нельзя нал внести в лояльный банк и оттуда по безналу перегнать в нужный?
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