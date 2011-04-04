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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1380138113821383>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 110
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:13

sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:25

  AU20 написав:Тут, скорее, от противного будет; налоговая начнёт предъявлять «доплатите», а нам придётся через суд спрашивать у неё «shyiali?!”


Причому перед тим як іти до суду вам доведеться сплатити все що вимагають. Інакше усі рахунки арештують протягом кількох тижнів, рухоме та нерухоме майно відберуть. А суд буде тягтися роками.
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 12:32

  akido написав:
  AU20 написав:Тут, скорее, от противного будет; налоговая начнёт предъявлять «доплатите», а нам придётся через суд спрашивать у неё «shyiali?!”


Причому перед тим як іти до суду вам доведеться сплатити все що вимагають. Інакше усі рахунки арештують протягом кількох тижнів, рухоме та нерухоме майно відберуть. А суд буде тягтися роками.

Всё вероятно, но даже 100 человекам в масштабе страны такое вряд ли сделают, не говоря уже про 1000...10000... а недоплативших по мнению гетьманцева миллионы. Так что тут такое дело...
AU20
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 13:34

Думаю работающих в светлую хоть где-то коснется в последнюю очередь. Сначала будут массажировать тех, кто вообще нигде официально не работает, но все имеет. И таких немало.
Одновременно будут тех, кто покупает на сотни тысяч долларов, но официально имеют ерунду. И лишь потом, если хватит сил, будут шерстить покупателей условных Шкод за 30 куе с зарплатой 10 т грн.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:35

  akido написав:
  AU20 написав:Тут, скорее, от противного будет; налоговая начнёт предъявлять «доплатите», а нам придётся через суд спрашивать у неё «shyiali?!”


Причому перед тим як іти до суду вам доведеться сплатити все що вимагають. Інакше усі рахунки арештують протягом кількох тижнів, рухоме та нерухоме майно відберуть. А суд буде тягтися роками.

chujali?
максимум не дасть добро для нотаріуса провести купівлю/продаж
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:37

Друзьям — всё, врагам — закон.

  Hotab написав:Думаю работающих в светлую хоть где-то коснется в последнюю очередь. Сначала будут массажировать тех, кто вообще нигде официально не работает, но все имеет. И таких немало.
Одновременно будут тех, кто покупает на сотни тысяч долларов, но официально имеют ерунду. И лишь потом, если хватит сил, будут шерстить покупателей условных Шкод за 30 куе с зарплатой 10 т грн.

думаю, що "ворогам буде закон"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 16:38

Re: Байки про банки і не тільки....

Піаністи вже готуються -
Податкова перевірятиме дані про фізособ під час купівлі нерухомості
https://minfin.com.ua/ua/2022/02/07/80611883/
V2
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 18:15

Може комусь згодиться (із емейла)
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:17

НБУ показав держбанкам пальчиком но-но :lol:

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:25

  Kripo написав:
  Кармелюк написав:Поки немає планів судитися з банками...
.....хіба через суд добиватись...


Налоговая тебования пока не предъявляет, задним числом ничего не требуют.

Реальная проблема только одна - банки не берут деньги на счет, а сделки на большие суммы можно только через банк проводить.
Ограничение раcчетов наличными начали с 2004 года вводить. Финмониторинг в банках ужесточили в 2017, ввели для физлиц, это прошлое правительство и президент были. А то, что в прошлом году начали банки менять финмониторинг в сторону драконовских требований не понятно кем и как регулируется, не ясно когда и кем инициировано.

Вот мне поэтому и интересно, вы планируете подать в суд на КОГО и ЧТО будете требовать?!


А разве нельзя нал внести в лояльный банк и оттуда по безналу перегнать в нужный?
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