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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:29
flyman написав: akido написав: AU20 написав:
Тут, скорее, от противного будет; налоговая начнёт предъявлять «доплатите», а нам придётся через суд спрашивать у неё «shyiali?!”
Причому перед тим як іти до суду вам доведеться сплатити все що вимагають. Інакше усі рахунки арештують протягом кількох тижнів, рухоме та нерухоме майно відберуть. А суд буде тягтися роками.
chujali?
максимум не дасть добро для нотаріуса провести купівлю/продаж
Нотаріуси податковій не підпорядковуються
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