|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:29
flyman написав: akido написав: AU20 написав:
Тут, скорее, от противного будет; налоговая начнёт предъявлять «доплатите», а нам придётся через суд спрашивать у неё «shyiali?!”
Причому перед тим як іти до суду вам доведеться сплатити все що вимагають. Інакше усі рахунки арештують протягом кількох тижнів, рухоме та нерухоме майно відберуть. А суд буде тягтися роками.
chujali?
максимум не дасть добро для нотаріуса провести купівлю/продаж
Нотаріуси податковій не підпорядковуються
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:49
Scholar написав:
А разве нельзя нал внести в лояльный банк и оттуда по безналу перегнать в нужный?
Три проблемы -
найти "лояльный банк", нужно время тону попалить и у них правила все время меняются (месяц назад Пивденный брал доходы по процентам по депозитам, нужны были "довiдкi" а теперь уже нет!),
1% заплатить за за "перегон",
и после перегона ничего "наружу" не выведешь из банка - ни за границу, ни на брокера (ОВДП/ОЗДП), ни за оплату чего-то, ни в другой банк, на депозит можно положить, и то, под вопросом.
-
Kripo
-
-
- Повідомлень: 1306
- З нами з: 24.07.10
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:29
Kripo написав: Scholar написав:
А разве нельзя нал внести в лояльный банк и оттуда по безналу перегнать в нужный?
Три проблемы -
найти "лояльный банк", нужно время тону попалить и у них правила все время меняются (месяц назад Пивденный брал доходы по процентам по депозитам, нужны были "довiдкi" а теперь уже нет!),
1% заплатить за за "перегон",
и после перегона ничего "наружу" не выведешь из банка - ни за границу, ни на брокера (ОВДП/ОЗДП), ни за оплату чего-то, ни в другой банк, на депозит можно положить, и то, под вопросом.
Мне кажется, ощад брал % как подходящий источник
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:30
Kripo
Кстати, вместо "довидок" подойдут выписки с депосчетов? А то у мертвых банок довидку уже не возьмешь, а выписки остались
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:32
Kripo
Еще когда-то в эксиме сказали: так заносите частями. Только чтобы не прям каждый день подряд
-
Scholar
-
-
- Повідомлень: 1457
- З нами з: 25.03.14
- Подякував: 152 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:53
Полтора месяца назад заносил в Алку два дня подряд по экв.400 кгрн. Все ок было.
Заносил в пумб 2 дня подряд по 250 кгрн.
Чесслово, такую проблему создали.
А вот когда тратить будем (недвига, авто) , не начнутся ли вопросы?
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 07 лют, 2022 20:54, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7031
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 1719 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:54
Kripo написав:
Конкретно против какого банка?
И какое требование будeте предъявлять?
Напишите, как будет продвигаться, интересно.
Просто людина, автор, ніколи не стикалась з судами.
Суд"я судить не по закону, а по внутрішньому переконанню, судова реформа так і не відбулася. Не бачу для судді зиску, рубити "поповнення держбюджету" з якого він отримує з-п і своє довічне утримання. Краще уникайте
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 4851
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 719 раз.
- Подякували: 508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 20:59
Scholar написав:
Кстати, вместо "довидок" подойдут выписки с депосчетов? А то у мертвых банок довидку уже не возьмешь, а выписки остались
не, брали именно "довiдкi" - это выходной докУмент банка, с номером, а рапечатки не брали, это с Пивденном до нового года, а теперь вообще не берут. Как в других банках - кеды в руки!
Scholar написав:
Еще когда-то в эксиме сказали: так заносите частями. Только чтобы не прям каждый день подряд
Рискованный маневр - именно такие "подозрительные регулярные платежи" легче всего ловить алгоритму.
Предлагали от разных людей заводить, или из разных банков переводить. Но всегда остается "домоклов меч" - если обнаружат, то заблокируют счет и нужно будет уже самому ходить, предъявлять спаравку, что не верблюд.
-
Kripo
-
-
- Повідомлень: 1306
- З нами з: 24.07.10
- Подякував: 418 раз.
- Подякували: 240 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|253
|234771
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|95346
|
|
|18
|28262
|
|