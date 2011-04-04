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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1380138113821383

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 110
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:29

  flyman написав:
  akido написав:
  AU20 написав:Тут, скорее, от противного будет; налоговая начнёт предъявлять «доплатите», а нам придётся через суд спрашивать у неё «shyiali?!”


Причому перед тим як іти до суду вам доведеться сплатити все що вимагають. Інакше усі рахунки арештують протягом кількох тижнів, рухоме та нерухоме майно відберуть. А суд буде тягтися роками.

chujali?
максимум не дасть добро для нотаріуса провести купівлю/продаж


Нотаріуси податковій не підпорядковуються
Scholar
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Scholar написав:А разве нельзя нал внести в лояльный банк и оттуда по безналу перегнать в нужный?


Три проблемы -

найти "лояльный банк", нужно время тону попалить и у них правила все время меняются (месяц назад Пивденный брал доходы по процентам по депозитам, нужны были "довiдкi" а теперь уже нет!),

1% заплатить за за "перегон",

и после перегона ничего "наружу" не выведешь из банка - ни за границу, ни на брокера (ОВДП/ОЗДП), ни за оплату чего-то, ни в другой банк, на депозит можно положить, и то, под вопросом.
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:29

  Kripo написав:
  Scholar написав:А разве нельзя нал внести в лояльный банк и оттуда по безналу перегнать в нужный?


Три проблемы -

найти "лояльный банк", нужно время тону попалить и у них правила все время меняются (месяц назад Пивденный брал доходы по процентам по депозитам, нужны были "довiдкi" а теперь уже нет!),

1% заплатить за за "перегон",

и после перегона ничего "наружу" не выведешь из банка - ни за границу, ни на брокера (ОВДП/ОЗДП), ни за оплату чего-то, ни в другой банк, на депозит можно положить, и то, под вопросом.


Мне кажется, ощад брал % как подходящий источник
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:30

Kripo

Кстати, вместо "довидок" подойдут выписки с депосчетов? А то у мертвых банок довидку уже не возьмешь, а выписки остались
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:32

Kripo

Еще когда-то в эксиме сказали: так заносите частями. Только чтобы не прям каждый день подряд
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:53

Полтора месяца назад заносил в Алку два дня подряд по экв.400 кгрн. Все ок было.
Заносил в пумб 2 дня подряд по 250 кгрн.
Чесслово, такую проблему создали.
А вот когда тратить будем (недвига, авто) , не начнутся ли вопросы?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 лют, 2022 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:54

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Конкретно против какого банка?
И какое требование будeте предъявлять?
Напишите, как будет продвигаться, интересно.

Просто людина, автор, ніколи не стикалась з судами.
Суд"я судить не по закону, а по внутрішньому переконанню, судова реформа так і не відбулася. Не бачу для судді зиску, рубити "поповнення держбюджету" з якого він отримує з-п і своє довічне утримання. Краще уникайте
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Scholar написав:Кстати, вместо "довидок" подойдут выписки с депосчетов? А то у мертвых банок довидку уже не возьмешь, а выписки остались


не, брали именно "довiдкi" - это выходной докУмент банка, с номером, а рапечатки не брали, это с Пивденном до нового года, а теперь вообще не берут. Как в других банках - кеды в руки!

  Scholar написав:Еще когда-то в эксиме сказали: так заносите частями. Только чтобы не прям каждый день подряд


Рискованный маневр - именно такие "подозрительные регулярные платежи" легче всего ловить алгоритму.

Предлагали от разных людей заводить, или из разных банков переводить. Но всегда остается "домоклов меч" - если обнаружат, то заблокируют счет и нужно будет уже самому ходить, предъявлять спаравку, что не верблюд.
Kripo
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