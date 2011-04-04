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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1381138213831384

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 110
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
12%
13
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 11:37

  Kripo написав:
  Scholar написав:Кстати, вместо "довидок" подойдут выписки с депосчетов? А то у мертвых банок довидку уже не возьмешь, а выписки остались


не, брали именно "довiдкi" - это выходной докУмент банка, с номером, а рапечатки не брали, это с Пивденном до нового года, а теперь вообще не берут. Как в других банках - кеды в руки!

  Scholar написав:Еще когда-то в эксиме сказали: так заносите частями. Только чтобы не прям каждый день подряд


Рискованный маневр - именно такие "подозрительные регулярные платежи" легче всего ловить алгоритму.

Предлагали от разных людей заводить, или из разных банков переводить. Но всегда остается "домоклов меч" - если обнаружат, то заблокируют счет и нужно будет уже самому ходить, предъявлять спаравку, что не верблюд.


Под выпиской я имел в виду не распечатку с ИБ, а заверенный печатью/штампом банка документ
Scholar
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  Scholar написав:Под выпиской я имел в виду не распечатку с ИБ, а заверенный печатью/штампом банка документ


третий раз - у вашего "документа" нету своего номера, его на принтере напечатать можно, вместе с печатью/штампом и УСАМИ, а у "довiдкi" есть номер, можно потом проверить в банке, что докУмент был выдан, понятно?

И не надо со мной спорить, не я эти правила придумываю, я тоже готов был волосы на попе рвать, когда это услышал, но какова наша цель - брызгать от злобы слюной или отдать деньги под процент?
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:42

  Kripo написав:
  Scholar написав:Под выпиской я имел в виду не распечатку с ИБ, а заверенный печатью/штампом банка документ


третий раз - у вашего "документа" нету своего номера, его на принтере напечатать можно, вместе с печатью/штампом и УСАМИ, а у "довiдкi" есть номер, можно потом проверить в банке, что докУмент был выдан, понятно?

И не надо со мной спорить, не я эти правила придумываю, я тоже готов был волосы на попе рвать, когда это услышал, но какова наша цель - брызгать от злобы слюной или отдать деньги под процент?

Т.е. Выписки "с печатью/штампом и УСАМИ" всегда нуна регить в отд-и и хранить вечно :)
И всегда требовать шобы на Выписке членораздельно расшифровывали подпись и прилагали копию Доверенности на подпись док-ов :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 12:58

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Т.е. Выписки "с печатью/штампом и УСАМИ" всегда нуна регить в отд-и и хранить вечно
И всегда требовать шобы на Выписке членораздельно расшифровывали подпись и прилагали копию Доверенности на подпись док-ов


Не следует этот вывод из данных!

Данные следующие - внезапно в ОДНОМ банке - Пивденном стал финмониторинг принимать ТОЛЬКО "довiдкi" как документ потверждающий происхождение денег, и пофиг какая там роспись была на выписках и депозитных договорах (на самом деле человек мог уволиться из банка и типа подчерк уже не проверить), а в январе, так же внезапно перестал начисленные проценты вообще признавать, не объясняя ни того ни другого шага.

В этом нет ни логики ни системы.

При этом Пивденный хотя бы принимал "довiдкi", и принимает договора о продаже недвиги, в гругих банках другие правила.
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 08 лют, 2022 16:50

  Kripo написав:
  Scholar написав:Под выпиской я имел в виду не распечатку с ИБ, а заверенный печатью/штампом банка документ


третий раз - у вашего "документа" нету своего номера, его на принтере напечатать можно, вместе с печатью/штампом и УСАМИ, а у "довiдкi" есть номер, можно потом проверить в банке, что докУмент был выдан, понятно?

И не надо со мной спорить, не я эти правила придумываю, я тоже готов был волосы на попе рвать, когда это услышал, но какова наша цель - брызгать от злобы слюной или отдать деньги под процент?


Эммм, оставьте свои фантазии о злобе и слюне при себе, плз. Я предполагаю, что мы тут инф делимся и размышляем по сути вопроса
Scholar
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