Додано: Вів 08 лют, 2022 12:58

Amethyst написав: Т.е. Выписки "с печатью/штампом и УСАМИ" всегда нуна регить в отд-и и хранить вечно

И всегда требовать шобы на Выписке членораздельно расшифровывали подпись и прилагали копию Доверенности на подпись док-ов Т.е. Выписки "с печатью/штампом и УСАМИ" всегда нуна регить в отд-и и хранить вечноИ всегда требовать шобы на Выписке членораздельно расшифровывали подпись и прилагали копию Доверенности на подпись док-ов

Не следует этот вывод из данных!Данные следующие - внезапно в ОДНОМ банке - Пивденном стал финмониторинг принимать ТОЛЬКО "довiдкi" как документ потверждающий происхождение денег, и пофиг какая там роспись была на выписках и депозитных договорах (на самом деле человек мог уволиться из банка и типа подчерк уже не проверить), а в январе, так же внезапно перестал начисленные проценты вообще признавать, не объясняя ни того ни другого шага.В этом нет ни логики ни системы.При этом Пивденный хотя бы принимал "довiдкi", и принимает договора о продаже недвиги, в гругих банках другие правила.