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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 08 лют, 2022 11:37
Kripo написав: Scholar написав:
Кстати, вместо "довидок" подойдут выписки с депосчетов? А то у мертвых банок довидку уже не возьмешь, а выписки остались
не, брали именно "довiдкi" - это выходной докУмент банка, с номером, а рапечатки не брали, это с Пивденном до нового года, а теперь вообще не берут. Как в других банках - кеды в руки!
Scholar написав:
Еще когда-то в эксиме сказали: так заносите частями. Только чтобы не прям каждый день подряд
Рискованный маневр - именно такие "подозрительные регулярные платежи" легче всего ловить алгоритму.
Предлагали от разных людей заводить, или из разных банков переводить. Но всегда остается "домоклов меч" - если обнаружат, то заблокируют счет и нужно будет уже самому ходить, предъявлять спаравку, что не верблюд.
Под выпиской я имел в виду не распечатку с ИБ, а заверенный печатью/штампом банка документ
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Scholar
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:27
Scholar написав:
Под выпиской я имел в виду не распечатку с ИБ, а заверенный печатью/штампом банка документ
третий раз - у вашего "документа" нету своего номера, его на принтере напечатать можно, вместе с печатью/штампом и УСАМИ, а у "довiдкi" есть номер, можно потом проверить в банке, что докУмент был выдан, понятно?
И не надо со мной спорить, не я эти правила придумываю, я тоже готов был волосы на попе рвать, когда это услышал, но какова наша цель - брызгать от злобы слюной или отдать деньги под процент?
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Kripo
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:42
Kripo написав: Scholar написав:
Под выпиской я имел в виду не распечатку с ИБ, а заверенный печатью/штампом банка документ
третий раз - у вашего "документа" нету своего номера, его на принтере напечатать можно, вместе с печатью/штампом и УСАМИ, а у "довiдкi" есть номер, можно потом проверить в банке, что докУмент был выдан, понятно?
И не надо со мной спорить, не я эти правила придумываю, я тоже готов был волосы на попе рвать, когда это услышал, но какова наша цель - брызгать от злобы слюной или отдать деньги под процент?
Т.е. Выписки "с печатью/штампом и УСАМИ" всегда нуна регить в отд-и и хранить вечно
И всегда требовать шобы на Выписке членораздельно расшифровывали подпись и прилагали копию Доверенности на подпись док-ов
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лют, 2022 12:58
Amethyst написав:
Т.е. Выписки "с печатью/штампом и УСАМИ" всегда нуна регить в отд-и и хранить вечно
И всегда требовать шобы на Выписке членораздельно расшифровывали подпись и прилагали копию Доверенности на подпись док-ов
Не следует этот вывод из данных!
Данные следующие - внезапно в ОДНОМ банке - Пивденном стал финмониторинг принимать ТОЛЬКО "довiдкi" как документ потверждающий происхождение денег, и пофиг какая там роспись была на выписках и депозитных договорах (на самом деле человек мог уволиться из банка и типа подчерк уже не проверить), а в январе, так же внезапно перестал начисленные проценты вообще признавать, не объясняя ни того ни другого шага.
В этом нет ни логики ни системы.
При этом Пивденный хотя бы принимал "довiдкi", и принимает договора о продаже недвиги, в гругих банках другие правила.
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Kripo
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Додано: Вів 08 лют, 2022 16:50
Kripo написав: Scholar написав:
Под выпиской я имел в виду не распечатку с ИБ, а заверенный печатью/штампом банка документ
третий раз - у вашего "документа" нету своего номера, его на принтере напечатать можно, вместе с печатью/штампом и УСАМИ, а у "довiдкi" есть номер, можно потом проверить в банке, что докУмент был выдан, понятно?
И не надо со мной спорить, не я эти правила придумываю, я тоже готов был волосы на попе рвать, когда это услышал, но какова наша цель - брызгать от злобы слюной или отдать деньги под процент?
Эммм, оставьте свои фантазии о злобе и слюне при себе, плз. Я предполагаю, что мы тут инф делимся и размышляем по сути вопроса
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Scholar
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:04
Hotab написав:
Полтора месяца назад заносил в Алку два дня подряд по экв.400 кгрн. Все ок было.
Заносил в пумб 2 дня подряд по 250 кгрн.
Чесслово, такую проблему создали.
А вот когда тратить будем (недвига, авто) , не начнутся ли вопросы?
Не понял. Ну занесли на счёт 800000 и дальше что? Попробуете купить овгз или бонды менеджер сразу подаст на согласование всю сумму на финмон.все равно подтверждать. Такой вариант прокатит только для депозита.
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Яша
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:05
Scholar
, ну у вас же есть прекрасная тема по финмону.Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Чо вы её не оживите? Я подписан на неё
Даж пытался там лихорадочно найти от регулятора список доков для финмона
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Amethyst
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Додано: Вів 08 лют, 2022 17:28
Яша написав:
Такой вариант прокатит только для депозита.
И после окончания депозита покупка овгз (или чего другого) все равно под финмон?
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Hotab
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Додано: Вів 08 лют, 2022 18:04
Scholar написав: Kripo написав: Scholar написав:
Под выпиской я имел в виду не распечатку с ИБ, а заверенный печатью/штампом банка документ
третий раз - у вашего "документа" нету своего номера, его на принтере напечатать можно, вместе с печатью/штампом и УСАМИ, а у "довiдкi" есть номер, можно потом проверить в банке, что докУмент был выдан, понятно?
И не надо со мной спорить, не я эти правила придумываю, я тоже готов был волосы на попе рвать, когда это услышал, но какова наша цель - брызгать от злобы слюной или отдать деньги под процент?
Эммм, оставьте свои фантазии о злобе и слюне при себе, плз. Я предполагаю, что мы тут инф делимся и размышляем по сути вопроса
Это фигура речи, не цепляйтесь к словам.
Просто по ситуации с "довiдкамi" в Пивденном - Вы у меня в личных сообщениях спрашивали 14 янв., три раза уточняли, вроде все понятно вам стало, "ОК" написали, и теперь опять ТРИ сообщения в форуме, ТО ЖЕ САМОЕ, ТЕ ЖЕ ВОПРОСЫ...
Хотя основное еще здесь было - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=5355831#p5355831
"делится иформацией" - это не только спрашивать, но и ее усваивать, разве нет?!
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Kripo
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