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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 лют, 2022 08:59
Коллеги.
У кого из вас какой опыт по доступу к банковским ячейкам на территории Крыма, Луганска и Донецка во время 2014 года?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:41
klug написав:sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.
Тільки якщо картка отримувача теж у приваті
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