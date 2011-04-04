Коллеги.
У кого из вас какой опыт по доступу к банковским ячейкам на территории Крыма, Луганска и Донецка во время 2014 года?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 лют, 2022 08:59
Банковские ячейки в смутное время
Коллеги.
У кого из вас какой опыт по доступу к банковским ячейкам на территории Крыма, Луганска и Донецка во время 2014 года?
Додано: Сер 09 лют, 2022 11:41
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:46
Якусь дурницю пишете. Який сенс робити "платіж на ПУМБ", якщо картка отримувача у Прихваті? Конкретно у випадку оплати з Прихвата на ПУМБ через меню "платежі" можна робити платіж або за номером картки отримувача, або за номером рахунку. В обох випадках комісії та регламенти зарахувань однакові. У той же час, пересічній людині знайти номер картки простіше і ввести легше, ніж розібратися з IBAN.
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:50
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