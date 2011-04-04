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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1382138313841385

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 111
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
13%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:59

Банковские ячейки в смутное время

Коллеги.
У кого из вас какой опыт по доступу к банковским ячейкам на территории Крыма, Луганска и Донецка во время 2014 года?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 11:41

  klug написав:sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.

Тільки якщо картка отримувача теж у приваті
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:46

  sergey_sryvkin написав:
  klug написав:sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.

Тільки якщо картка отримувача теж у приваті

Якусь дурницю пишете. Який сенс робити "платіж на ПУМБ", якщо картка отримувача у Прихваті? Конкретно у випадку оплати з Прихвата на ПУМБ через меню "платежі" можна робити платіж або за номером картки отримувача, або за номером рахунку. В обох випадках комісії та регламенти зарахувань однакові. У той же час, пересічній людині знайти номер картки простіше і ввести легше, ніж розібратися з IBAN.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:50

  Kripo написав:При этом Пивденный хотя бы принимал "довiдкi", и принимает договора о продаже недвиги, в гругих банках другие правила.
они уточняли: договора не старее какого срока?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:28

  Яша написав:
  Hotab написав:
  Яша написав:Такой вариант прокатит только для депозита.

И после окончания депозита покупка овгз (или чего другого) все равно под финмон?

Однозначно.

До 400 000 грн без.
А якщо більше хочеться без фінмона, то можна ще домочадців долучити до процесу.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 15:40

  flyman написав:[quote="5392898:Яша"
Однозначно.

До 400 000 грн без.
А якщо більше хочеться без фінмона, то можна ще домочадців долучити до процесу.[/quote]
До якого процесу? овгз и подобные только доходы жены . например в альфе даже родителей не катят.в укрэксиме катят только договора КП с безнальным гривневыми переводами.
Яша
 
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