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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 09 лют, 2022 08:59
Коллеги.
У кого из вас какой опыт по доступу к банковским ячейкам на территории Крыма, Луганска и Донецка во время 2014 года?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 11:41
klug написав:sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.
Тільки якщо картка отримувача теж у приваті
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:46
sergey_sryvkin написав: klug написав:sergey_sryvkin
Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.
Тільки якщо картка отримувача теж у приваті
Якусь дурницю пишете. Який сенс робити "платіж на ПУМБ", якщо картка отримувача у Прихваті? Конкретно у випадку оплати з Прихвата на ПУМБ через меню "платежі" можна робити платіж або за номером картки отримувача, або за номером рахунку. В обох випадках комісії та регламенти зарахувань однакові. У той же час, пересічній людині знайти номер картки простіше і ввести легше, ніж розібратися з IBAN.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 13:50
Kripo написав:
При этом Пивденный хотя бы принимал "довiдкi", и принимает договора о продаже недвиги
, в гругих банках другие правила.
они уточняли: договора не старее какого срока?
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:28
Яша написав: Hotab написав: Яша написав:
Такой вариант прокатит только для депозита.
И после окончания депозита покупка овгз (или чего другого) все равно под финмон?
Однозначно.
До 400 000 грн без.
А якщо більше хочеться без фінмона, то можна ще домочадців долучити до процесу.
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flyman
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Додано: Сер 09 лют, 2022 15:40
flyman написав:
[quote="5392898:Яша"
Однозначно.
До 400 000 грн без.
А якщо більше хочеться без фінмона, то можна ще домочадців долучити до процесу.[/quote]
До якого процесу? овгз и подобные только доходы жены . например в альфе даже родителей не катят.в укрэксиме катят только договора КП с безнальным гривневыми переводами.
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Яша
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Додано: Чет 10 лют, 2022 10:59
Яша
Что такое договора КП?
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:09
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Додано: Чет 10 лют, 2022 11:13
Яша написав: flyman написав:
До 400 000 грн без.
А якщо більше хочеться без фінмона, то можна ще домочадців долучити до процесу.
До якого процесу? овгз и подобные только доходы жены . например в альфе даже родителей не катят.в укрэксиме катят только договора КП с безнальным гривневыми переводами.
На родичів оформляти ОВДП.
І для чого йти в ОВДП через банки, якщо для цього є брокери.
Для банків то не є основний бізнес. Їм то не цікаво. Тому такий футбол з фінмоном.
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flyman
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