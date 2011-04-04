Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
klug написав:sergey_sryvkin Тією стежкою хоч за номером картки, хоч за номером рахунку ходить однаково.
Тільки якщо картка отримувача теж у приваті
Якусь дурницю пишете. Який сенс робити "платіж на ПУМБ", якщо картка отримувача у Прихваті? Конкретно у випадку оплати з Прихвата на ПУМБ через меню "платежі" можна робити платіж або за номером картки отримувача, або за номером рахунку. В обох випадках комісії та регламенти зарахувань однакові. У той же час, пересічній людині знайти номер картки простіше і ввести легше, ніж розібратися з IBAN.
До 400 000 грн без. А якщо більше хочеться без фінмона, то можна ще домочадців долучити до процесу.[/quote] До якого процесу? овгз и подобные только доходы жены . например в альфе даже родителей не катят.в укрэксиме катят только договора КП с безнальным гривневыми переводами.
Національний банк України вдосконалив порядок здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів (платіжних карток). [...] Так, регулятор зобов’язав постачальників платіжних послуг перед ініціюванням платіжної операції надавати держателям платіжних карток інформацію про порядок і умови її здійснення або доступ до такої інформації.
Зокрема, йдеться про операції з переказу коштів, що здійснюються в кілька етапів, адже, якщо держатель не матиме інформації про те, як саме здійснюватиметься платіжна операція, це може спричинити його додаткові незаплановані витрати. [...] Договір еквайра має містити умови, які: передбачають інформування еквайра торговцем чи небанківською фінансовою установою про зміну видів діяльності торговця, які повідомлялися еквайру для призначення коду категорії торговця;
визначають відповідальність торговця чи небанківської фінансової установи за надання недостовірної інформації про види своєї діяльності;
надають еквайру право відмовитися від підтримання ділових відносин з торговцем чи небанківською фінансовою установою, яка не дотримується умов договору.