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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:38
Investor_K написав:
Коллеги.
У кого из вас какой опыт по доступу к банковским ячейкам на территории Крыма, Луганска и Донецка во время 2014 года?
в Крыму там всё нормально было точно, там же небыло военных действий и анархии.
в Донбассе - по принципу "кому как повезло".
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