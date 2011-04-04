в Крыму там всё нормально было точно, там же небыло военных действий и анархии.
в Донбассе - по принципу "кому как повезло".
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 10 лют, 2022 20:38
Додано: Чет 10 лют, 2022 23:03
як вам новина, колеги !
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ОТП Банк став першим в Україні банком, який запровадив можливість купівлі у банкоматі готівкової іноземної валюти за готівкові кошти у гривні.
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