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klug написав:Якщо вони вже реально будуть тримати валюту у банкоматі, то може з часом і зняти можна буде серед ночі, а не лише обміняти.
В статті ж мова саме про видачу готівки в іноземній валюті. Працюватимуть 24/7, як того бажаєте, щоб після обміну вночі спали вже зі справжніми папірцями, а не електронними:))
"Механіка роботи такого банкомату полягає у тому, що в одну із його касет завантажуються купюри певної валюти. Інші касети заповнені готівкою у гривні. Завдяки платформі RSCore банкомат автоматично проводить операцію валютообміну», – розповів начальник відділу розвитку електронного бізнесу ОТП Банку Юрій Пономаренко. Після цього потрібно обрати відповідний пункт меню, покласти у банкомат гривневу готівку, а отримати у доларах чи в іншій валюті, яка доступна у банкоматі."
Хоча раніше був впевнений, що якась постанова НБУ забороняє видавати валюту з банкоматів. Виходить, що це залежить лише від бажання банку?
klug написав:Якщо вони вже реально будуть тримати валюту у банкоматі, то може з часом і зняти можна буде серед ночі, а не лише обміняти.
В статті ж мова саме про видачу готівки в іноземній валюті. Працюватимуть 24/7, як того бажаєте, щоб після обміну вночі спали вже зі справжніми папірцями, а не електронними:))
"Механіка роботи такого банкомату полягає у тому, що в одну із його касет завантажуються купюри певної валюти. Інші касети заповнені готівкою у гривні. Завдяки платформі RSCore банкомат автоматично проводить операцію валютообміну», – розповів начальник відділу розвитку електронного бізнесу ОТП Банку Юрій Пономаренко. Після цього потрібно обрати відповідний пункт меню, покласти у банкомат гривневу готівку, а отримати у доларах чи в іншій валюті, яка доступна у банкоматі."
Хоча раніше був впевнений, що якась постанова НБУ забороняє видавати валюту з банкоматів. Виходить, що це залежить лише від бажання банку?
Постанова запрещала выдачу валюты с валютного карт-счета. Тут же проходит операция именно валютного обмена. Возможно чуваки дополнительно зарегистрировали этот банкомат как автоматическую кассу.