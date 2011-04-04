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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1383138413851386

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 111
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
13%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:38

  Investor_K написав:Коллеги.
У кого из вас какой опыт по доступу к банковским ячейкам на территории Крыма, Луганска и Донецка во время 2014 года?


в Крыму там всё нормально было точно, там же небыло военных действий и анархии.
в Донбассе - по принципу "кому как повезло".
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:03

як вам новина, колеги !
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ОТП Банк став першим в Україні банком, який запровадив можливість купівлі у банкоматі готівкової іноземної валюти за готівкові кошти у гривні.

https://finclub.net/ua/news/otp-bank-ro ... komat.html
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:14

  greenozon написав:як вам новина, колеги !
---
ОТП Банк став першим в Україні банком, який запровадив можливість купівлі у банкоматі готівкової іноземної валюти за готівкові кошти у гривні.

https://finclub.net/ua/news/otp-bank-ro ... komat.html


это все цацки - главный вопрос - курс ... в чем проблема купить валюту? )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:49

  IMPRINTER написав:это все цацки - главный вопрос - курс ... в чем проблема купить валюту? )

Якщо вони вже реально будуть тримати валюту у банкоматі, то може з часом і зняти можна буде серед ночі, а не лише обміняти.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 07:28

Re: Байки про банки і не тільки....

klug написав:Якщо вони вже реально будуть тримати валюту у банкоматі, то може з часом і зняти можна буде серед ночі, а не лише обміняти.

В статті ж мова саме про видачу готівки в іноземній валюті. Працюватимуть 24/7, як того бажаєте, щоб після обміну вночі спали вже зі справжніми папірцями, а не електронними:))

"Механіка роботи такого банкомату полягає у тому, що в одну із його касет завантажуються купюри певної валюти. Інші касети заповнені готівкою у гривні. Завдяки платформі RSCore банкомат автоматично проводить операцію валютообміну», – розповів начальник відділу розвитку електронного бізнесу ОТП Банку Юрій Пономаренко.
Після цього потрібно обрати відповідний пункт меню, покласти у банкомат гривневу готівку, а отримати у доларах чи в іншій валюті, яка доступна у банкоматі."

Хоча раніше був впевнений, що якась постанова НБУ забороняє видавати валюту з банкоматів. Виходить, що це залежить лише від бажання банку?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:53

  stryzhko написав:
klug написав:Якщо вони вже реально будуть тримати валюту у банкоматі, то може з часом і зняти можна буде серед ночі, а не лише обміняти.

В статті ж мова саме про видачу готівки в іноземній валюті. Працюватимуть 24/7, як того бажаєте, щоб після обміну вночі спали вже зі справжніми папірцями, а не електронними:))

"Механіка роботи такого банкомату полягає у тому, що в одну із його касет завантажуються купюри певної валюти. Інші касети заповнені готівкою у гривні. Завдяки платформі RSCore банкомат автоматично проводить операцію валютообміну», – розповів начальник відділу розвитку електронного бізнесу ОТП Банку Юрій Пономаренко.
Після цього потрібно обрати відповідний пункт меню, покласти у банкомат гривневу готівку, а отримати у доларах чи в іншій валюті, яка доступна у банкоматі."

Хоча раніше був впевнений, що якась постанова НБУ забороняє видавати валюту з банкоматів. Виходить, що це залежить лише від бажання банку?

Постанова запрещала выдачу валюты с валютного карт-счета.
Тут же проходит операция именно валютного обмена. Возможно чуваки дополнительно зарегистрировали этот банкомат как автоматическую кассу.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:18

Свіжа Санта-Барбара по малих банках БСУ
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Після чергового посилення монетарної політики Нацбанком прибутковість депозитів почала зростати. Які банки з депозитними портфелями від 250 млн до 1 млрд грн пішли на підвищення першими, читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/09/80615728/
greenozon
 
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