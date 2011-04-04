RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1383138413851386

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 111
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
34
В чотирьох
13%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
12
Користуюся одним
11%
12
В жодному
10%
11
Всього голосів : 111
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 20:38

  Investor_K написав:Коллеги.
У кого из вас какой опыт по доступу к банковским ячейкам на территории Крыма, Луганска и Донецка во время 2014 года?


в Крыму там всё нормально было точно, там же небыло военных действий и анархии.
в Донбассе - по принципу "кому как повезло".
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38382
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6115 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:03

як вам новина, колеги !
---
ОТП Банк став першим в Україні банком, який запровадив можливість купівлі у банкоматі готівкової іноземної валюти за готівкові кошти у гривні.

https://finclub.net/ua/news/otp-bank-ro ... komat.html
greenozon
 
Повідомлень: 12562
З нами з: 01.06.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:14

  greenozon написав:як вам новина, колеги !
---
ОТП Банк став першим в Україні банком, який запровадив можливість купівлі у банкоматі готівкової іноземної валюти за готівкові кошти у гривні.

https://finclub.net/ua/news/otp-bank-ro ... komat.html


это все цацки - главный вопрос - курс ... в чем проблема купить валюту? )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38382
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6115 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 01:49

  IMPRINTER написав:это все цацки - главный вопрос - курс ... в чем проблема купить валюту? )

Якщо вони вже реально будуть тримати валюту у банкоматі, то може з часом і зняти можна буде серед ночі, а не лише обміняти.
klug
 
Повідомлень: 6629
З нами з: 18.08.14
Подякував: 288 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 07:28

Re: Байки про банки і не тільки....

klug написав:Якщо вони вже реально будуть тримати валюту у банкоматі, то може з часом і зняти можна буде серед ночі, а не лише обміняти.

В статті ж мова саме про видачу готівки в іноземній валюті. Працюватимуть 24/7, як того бажаєте, щоб після обміну вночі спали вже зі справжніми папірцями, а не електронними:))

"Механіка роботи такого банкомату полягає у тому, що в одну із його касет завантажуються купюри певної валюти. Інші касети заповнені готівкою у гривні. Завдяки платформі RSCore банкомат автоматично проводить операцію валютообміну», – розповів начальник відділу розвитку електронного бізнесу ОТП Банку Юрій Пономаренко.
Після цього потрібно обрати відповідний пункт меню, покласти у банкомат гривневу готівку, а отримати у доларах чи в іншій валюті, яка доступна у банкоматі."

Хоча раніше був впевнений, що якась постанова НБУ забороняє видавати валюту з банкоматів. Виходить, що це залежить лише від бажання банку?
stryzhko
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 04.10.16
Подякував: 407 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 09:53

  stryzhko написав:
klug написав:Якщо вони вже реально будуть тримати валюту у банкоматі, то може з часом і зняти можна буде серед ночі, а не лише обміняти.

В статті ж мова саме про видачу готівки в іноземній валюті. Працюватимуть 24/7, як того бажаєте, щоб після обміну вночі спали вже зі справжніми папірцями, а не електронними:))

"Механіка роботи такого банкомату полягає у тому, що в одну із його касет завантажуються купюри певної валюти. Інші касети заповнені готівкою у гривні. Завдяки платформі RSCore банкомат автоматично проводить операцію валютообміну», – розповів начальник відділу розвитку електронного бізнесу ОТП Банку Юрій Пономаренко.
Після цього потрібно обрати відповідний пункт меню, покласти у банкомат гривневу готівку, а отримати у доларах чи в іншій валюті, яка доступна у банкоматі."

Хоча раніше був впевнений, що якась постанова НБУ забороняє видавати валюту з банкоматів. Виходить, що це залежить лише від бажання банку?

Постанова запрещала выдачу валюты с валютного карт-счета.
Тут же проходит операция именно валютного обмена. Возможно чуваки дополнительно зарегистрировали этот банкомат как автоматическую кассу.
_hunter
 
Повідомлень: 6284
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 13:18

Свіжа Санта-Барбара по малих банках БСУ
---
Після чергового посилення монетарної політики Нацбанком прибутковість депозитів почала зростати. Які банки з депозитними портфелями від 250 млн до 1 млрд грн пішли на підвищення першими, читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/09/80615728/
greenozon
 
Повідомлень: 12562
З нами з: 01.06.14
Подякував: 232 раз.
Подякували: 1081 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:40

Re: Байки про банки і не тільки....

Господа, обновите пожалуйста актуальный список банков с макс. процентами по гривне.
И до какого периода они действуют, если известно
Алексей77
 
Повідомлень: 1716
З нами з: 04.12.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1383138413851386
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 235039
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 95572
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 28401
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (217)
11.02.2022 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.