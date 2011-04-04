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klug написав:Якщо вони вже реально будуть тримати валюту у банкоматі, то може з часом і зняти можна буде серед ночі, а не лише обміняти.
В статті ж мова саме про видачу готівки в іноземній валюті. Працюватимуть 24/7, як того бажаєте, щоб після обміну вночі спали вже зі справжніми папірцями, а не електронними:))
"Механіка роботи такого банкомату полягає у тому, що в одну із його касет завантажуються купюри певної валюти. Інші касети заповнені готівкою у гривні. Завдяки платформі RSCore банкомат автоматично проводить операцію валютообміну», – розповів начальник відділу розвитку електронного бізнесу ОТП Банку Юрій Пономаренко. Після цього потрібно обрати відповідний пункт меню, покласти у банкомат гривневу готівку, а отримати у доларах чи в іншій валюті, яка доступна у банкоматі."
Хоча раніше був впевнений, що якась постанова НБУ забороняє видавати валюту з банкоматів. Виходить, що це залежить лише від бажання банку?
klug написав:Якщо вони вже реально будуть тримати валюту у банкоматі, то може з часом і зняти можна буде серед ночі, а не лише обміняти.
В статті ж мова саме про видачу готівки в іноземній валюті. Працюватимуть 24/7, як того бажаєте, щоб після обміну вночі спали вже зі справжніми папірцями, а не електронними:))
"Механіка роботи такого банкомату полягає у тому, що в одну із його касет завантажуються купюри певної валюти. Інші касети заповнені готівкою у гривні. Завдяки платформі RSCore банкомат автоматично проводить операцію валютообміну», – розповів начальник відділу розвитку електронного бізнесу ОТП Банку Юрій Пономаренко. Після цього потрібно обрати відповідний пункт меню, покласти у банкомат гривневу готівку, а отримати у доларах чи в іншій валюті, яка доступна у банкоматі."
Хоча раніше був впевнений, що якась постанова НБУ забороняє видавати валюту з банкоматів. Виходить, що це залежить лише від бажання банку?
Постанова запрещала выдачу валюты с валютного карт-счета. Тут же проходит операция именно валютного обмена. Возможно чуваки дополнительно зарегистрировали этот банкомат как автоматическую кассу.
Свіжа Санта-Барбара по малих банках БСУ --- Після чергового посилення монетарної політики Нацбанком прибутковість депозитів почала зростати. Які банки з депозитними портфелями від 250 млн до 1 млрд грн пішли на підвищення першими, читайте у свіжому депозитному огляді «Мінфіну».
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greenozon написав:до кінця зими --- Депозитні акції
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