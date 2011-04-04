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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 12 лют, 2022 13:33
IMPRINTER написав: greenozon написав:
до кінця зими
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Депозитні акції
Акційний вклад «На старт» в Ідея Банку для нових клієнтів
До 28 лютого 2022 року Банк Січ запрошує взяти участь у новорічній депозитній акції
До 28 лютого 2022 року в ComInBank діє депозитна акція «Зимовий хіт»
До 28 лютого 2022 року АкордБанк пропонує відкрити акційний вклад "Найкращий відсоток"
До 28 лютого 2022 року Агропросперіс Банк пропонує «Акційний депозит»
До 30 листопада 2022 року ОТП Банк запрошує взяти участь в акції Автозабава 4.0 - розіграш 5 кросоверів
курам на смех эти акции
А яка альтернатива? Де тримати частину гривні для диверсифікації своїх заощаджень? Чи Ви взагалі проти тримання гривні будь де, і бігати кожного дня міняти по 100 доларів "на хлєбушєк"?
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Додано: Суб 12 лют, 2022 21:03
1finanсier
Спробуйте щось інше для диверсифікації та й розширення кругозору,
SimpleInvest
від 16 до 20 річних
все працює онлайн льогкім нажатієм кнопочок,
так, нема фонду і є ризики, а де їх нема?
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greenozon
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Додано: Нед 13 лют, 2022 15:14
Ну шо, на следующей неделе чую тридцадку таки увидим.
Запомните этот твит (с)
В Эксиме он-лайном пока по 28,06 можно затариться - единственный банк, оставивший пятничный курс и не сменивший его (видать провтыкали). Не агитую, а информую ).
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Додано: Нед 13 лют, 2022 19:03
Так а що це, всі на нервах перед можливим вторгненням? Тому бігають по банках у пошуках, де б дешевше купити долар? То це тілько я хотів навпаки, трохи продати тих доларів?..
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kreuz
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Додано: Вів 15 лют, 2022 18:26
Коллеги, позволю сменить тему.
Посоветуйте, плз, банк для ФОП-счетов (направление ИТ).
Предполагаемый сценарий использования:
1) получить гривню безналом,
2) ИЛИ получить валюту безналом, продать (не обязательно сразу, возможно, с угадыванием максимумов по курсу)
3) перевести СЭПом на карту/счёт физ.лица (не обязательно в этом же банке).
Всем заранее спасибо
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Driver
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Додано: Сер 16 лют, 2022 09:50
Счета для ФЛП в сфере ИT: что предлагают банки
Driver написав:
Посоветуйте, плз, банк для ФОП-счетов (направление ИТ)
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Додано: Сер 16 лют, 2022 10:09
Шановні фахівці сфери іТ, скажіть, а чи є у вас потреба у продажу своїх валютних заробітків деінде, окрім банку, в якому обслуговується ваш ФОП? Чи всі такі банки змушують продавати валюту саме їм?
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kreuz
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:22
kreuz написав:
Шановні фахівці сфери іТ, скажіть, а чи є у вас потреба у продажу своїх валютних заробітків деінде, окрім банку, в якому обслуговується ваш ФОП? Чи всі такі банки змушують продавати валюту саме їм?
Законодавство не дозволяє зняти валюту з рахунку ФОПа, крім окремих випадків на кшталт відрядження. Лише дві банки (на скільки я знаю), дозволяють вивести валюту на приватний рахунок без втрат через схематоз зі спец. курсами, а далі ще треба прокручувати схему зі зняттям без комісії уже з приватного. Все це доступно не кожному і не завжди, тому абсолютна більшість змушена проводити обмін у банці, де відкритий рахунок ФОП.
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klug
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Додано: Сер 16 лют, 2022 11:26
омно банда хімічить, а хто ще цікаво
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greenozon
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