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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1384138513861387

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 114
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
35
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 13:33

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  greenozon написав:до кінця зими
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А яка альтернатива? Де тримати частину гривні для диверсифікації своїх заощаджень? Чи Ви взагалі проти тримання гривні будь де, і бігати кожного дня міняти по 100 доларів "на хлєбушєк"?
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так, нема фонду і є ризики, а де їх нема?
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 15:14

Ну шо, на следующей неделе чую тридцадку таки увидим.
Запомните этот твит (с) :)

В Эксиме он-лайном пока по 28,06 можно затариться - единственный банк, оставивший пятничный курс и не сменивший его (видать провтыкали). Не агитую, а информую ).
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Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 19:03

Re: Байки про банки і не тільки....

Так а що це, всі на нервах перед можливим вторгненням? Тому бігають по банках у пошуках, де б дешевше купити долар? То це тілько я хотів навпаки, трохи продати тих доларів?..
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 15 лют, 2022 18:26

Коллеги, позволю сменить тему.

Посоветуйте, плз, банк для ФОП-счетов (направление ИТ).

Предполагаемый сценарий использования:
1) получить гривню безналом,
2) ИЛИ получить валюту безналом, продать (не обязательно сразу, возможно, с угадыванием максимумов по курсу)
3) перевести СЭПом на карту/счёт физ.лица (не обязательно в этом же банке).

Всем заранее спасибо
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 09:50

  Driver написав:Посоветуйте, плз, банк для ФОП-счетов (направление ИТ)

Счета для ФЛП в сфере ИT: что предлагают банки
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 10:09

  mustbe написав:
  Driver написав:Посоветуйте, плз, банк для ФОП-счетов (направление ИТ)

Счета для ФЛП в сфере ИT: что предлагают банки

Шановні фахівці сфери іТ, скажіть, а чи є у вас потреба у продажу своїх валютних заробітків деінде, окрім банку, в якому обслуговується ваш ФОП? Чи всі такі банки змушують продавати валюту саме їм?
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 11:22

  kreuz написав:
  mustbe написав:
  Driver написав:Посоветуйте, плз, банк для ФОП-счетов (направление ИТ)

Счета для ФЛП в сфере ИT: что предлагают банки

Шановні фахівці сфери іТ, скажіть, а чи є у вас потреба у продажу своїх валютних заробітків деінде, окрім банку, в якому обслуговується ваш ФОП? Чи всі такі банки змушують продавати валюту саме їм?

Законодавство не дозволяє зняти валюту з рахунку ФОПа, крім окремих випадків на кшталт відрядження. Лише дві банки (на скільки я знаю), дозволяють вивести валюту на приватний рахунок без втрат через схематоз зі спец. курсами, а далі ще треба прокручувати схему зі зняттям без комісії уже з приватного. Все це доступно не кожному і не завжди, тому абсолютна більшість змушена проводити обмін у банці, де відкритий рахунок ФОП.
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омно банда хімічить, а хто ще цікаво :)
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