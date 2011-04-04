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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1385138613871388

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 114
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
35
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:33

  klug написав:
  greenozon написав:омно банда хімічить, а хто ще цікаво :)

Мимохідь десь чув, що ще альфамоскалі вміють, проте можу помилятися.

Тобто Альфа й Моно через купівлю й продаж за однаковими курсами дозволяє якось знімати валюту іТ ФОПам? Оце й увесь ковток свіжого повітря?
kreuz
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 15:43

Re: Байки про банки і не тільки....

Давно(в 2016 закрив)був хвоп, у приваті мона було валютну карту відкрити типа для відряджень, витрачати на закордонні відрядження і оплати взагалі(ніби незаконно, але нізто не ловив ;)) На алішці тратив... З переказами і зняттям валюти було туго, тож обирав банки з найкращим курсом - вбр яника сина, півень, приват...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 17:13

  kreuz написав:Оце й увесь ковток свіжого повітря?

Коли гривня швидко падала після революції, то банки змушували автоматом продавати валюту, що приходила ФОПам: від частини надходження, до 100%. А зараз можна продати коли хочеш, а у деяких ще й вивести - ковток доволі відчутний.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:03

Господа! подскажите такой вопрос - насколько законен отказ в банке от проведения конкретного вида операций?

сразу скажу что не одна из операции (или их совокупность) даже близко не подпадает под обязательный мониторинг и по сумме даже меньше 5000 грн.

т.е. приведу примеры:
- запрет на онлайн обмен евро (в то время когда я могу эту же операцию произвести например в отделении)

- или допустим запрет определенный счет пополнять наличными долларами (но можно пополнять безналом с другого счета)

т.е. "точечный" запрет на определенные общедоступные для всех других клиентов операции которые прямо прописаны в тарифах банка.
З.Ы.
причём эти же банки без проблем увеличивают допустим лимиты на кредитной карте и ни в чём другом "не ущемляют".
Ну и разумеется это ни чем не объясняться - в том числе и на письменные обращения.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:07

uaprofi

это запрет лично вам? ) или все клиенты данного банка не имеют ткой возможности?
IMPRINTER
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