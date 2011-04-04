Тобто Альфа й Моно через купівлю й продаж за однаковими курсами дозволяє якось знімати валюту іТ ФОПам? Оце й увесь ковток свіжого повітря?
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Додано: Сер 16 лют, 2022 15:33
Додано: Сер 16 лют, 2022 15:43
Re: Байки про банки і не тільки....
Давно(в 2016 закрив)був хвоп, у приваті мона було валютну карту відкрити типа для відряджень, витрачати на закордонні відрядження і оплати взагалі(ніби незаконно, але нізто не ловив ) На алішці тратив... З переказами і зняттям валюти було туго, тож обирав банки з найкращим курсом - вбр яника сина, півень, приват...
Додано: Сер 16 лют, 2022 17:13
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:03
Господа! подскажите такой вопрос - насколько законен отказ в банке от проведения конкретного вида операций?
сразу скажу что не одна из операции (или их совокупность) даже близко не подпадает под обязательный мониторинг и по сумме даже меньше 5000 грн.
т.е. приведу примеры:
- запрет на онлайн обмен евро (в то время когда я могу эту же операцию произвести например в отделении)
- или допустим запрет определенный счет пополнять наличными долларами (но можно пополнять безналом с другого счета)
т.е. "точечный" запрет на определенные общедоступные для всех других клиентов операции которые прямо прописаны в тарифах банка.
З.Ы.
причём эти же банки без проблем увеличивают допустим лимиты на кредитной карте и ни в чём другом "не ущемляют".
Ну и разумеется это ни чем не объясняться - в том числе и на письменные обращения.
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:07
uaprofi
это запрет лично вам? ) или все клиенты данного банка не имеют ткой возможности?
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