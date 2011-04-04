Додано: Сер 16 лют, 2022 23:28

господа ещё раз - ни о каких "парсинг-реверсинг" ( я даже слов таких не знаю), крипты, и т.д. - речи не идётвот тут естьтам почти три дюжины банков предоставляют услуги онлайн-обмена валюты.т.е. это общедоступная услуга во многих банках.так вот в один прекрасный день Вы заходите в ИБ (даже не в прилажуху), а на компе и видите что у Вас этого меню нету.Вы долго общаетесь со службой поддержки и т.д и т.п. и получаете ответ что всё - для Вас эта услуга больше недоступна... и не будет доступна.Грубо говоря вчера можно было поменять 100долл на 2820 грн. онлайн, а сегодня у Вас даже нету этого меню, но можно спокойно прийти в отделение и оформить заявку на продажу этой же валюты, с этого же счёта на МБ - т.е. запрет это делать он-лайн в приложении или в ИБ на компе.как понимаете на отделении это делать очень не удобно и занимает много времени.банк называть не хочу. тарифы у него в публичном договоре. на сайте.интересует простой момент: если не предоставлять часть банковских услуг конкретному клиенту это законно то почему?если незаконно то почему?