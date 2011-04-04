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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1387138813891390>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 114
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
35
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:51

  Hotab написав:уже не раз удивлял альтернативной логикой

я кстати тоже заметил что моя логика даже близко не стоит с Вашей способностью создавать новые виды реальности.
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:57

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:кріпта?


нет крипта у меня была только очень давно. и я её продал по 1200 за монету
если бы не продал сейчас бы было 30штук и я бы их снял и уехал в Тай
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  uaprofi написав:снял и уехал в Тай

Вы тайский алфавит-то видели?? Там много. Как для вас. У вас и в русском миллион ошибок и совершенно нет запятых. Побудьте пока тут.
Ну и подарок, чтоб не грустили.

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Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:20

Сааби краб, дорогой Hotab

что можете сказать по делу?
не предоставлять конкретному клиенту - одну конкретную общедоступную банковскую услугу - это вполне законно? или дискриминация и нужно жаловаться?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:22

  uaprofi написав:Hotab

что можете сказать по делу?
не предоставлять конкретному клиенту - одну конкретную общедоступную банковскую услугу - это вполне законно? или дискриминация и нужно жаловаться?

А вы побольше загадок загадайте, вдруг найдутся желающие поугадывать. :lol:

Вас же в детстве не научили четко излагать проблему, а экстрасенсы сейчас над курсом $ на ближайший год ломают голову, а не вашими глупостями.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Hotab,
  uaprofi написав:- запрет на онлайн обмен евро (в то время когда я могу эту же операцию произвести например в отделении)

- или допустим запрет определенный счет пополнять наличными долларами (но можно пополнять безналом с другого счета)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:36

  valya написав:uaprofi
И кто так может?


могу я озвучить ))) из постов уважаемого uaprofi в ветке и так понятно )
банчик славится персональными тарифами ))

ну а прикрыли видимо за неумелый парсинг-реверсинг приложухи, ессно забесплатно никто шевелить и проталкивать решение СБ не будет, тем более СБ з соседней страны, так сказать

чи они додаток локализовали уже
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:41

uaprofi , какой ответ вы ждёте?

"Вопиющая несправедливомть!! Как они могли!!". Да?

Что за банк? Что ответили в отделении, когда вы обратились?
Пробовали вызвать нач.отделения?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:22

  uaprofi написав:Hotab,
  uaprofi написав:- запрет на онлайн обмен евро (в то время когда я могу эту же операцию произвести например в отделении)

- или допустим запрет определенный счет пополнять наличными долларами (но можно пополнять безналом с другого счета)


Вопиющая несправедливость!!

Да как они только могли!!


Надо подать на них в Спортлото!

Это только могло бы произойти в…. А кстати, ГДЕ?!

Страна, город, отделение чего?
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 23:28

господа ещё раз - ни о каких "парсинг-реверсинг" ( я даже слов таких не знаю), крипты, и т.д. - речи не идёт
вот тут есть таблица там почти три дюжины банков предоставляют услуги онлайн-обмена валюты.
т.е. это общедоступная услуга во многих банках.
так вот в один прекрасный день Вы заходите в ИБ (даже не в прилажуху), а на компе и видите что у Вас этого меню нету.
Вы долго общаетесь со службой поддержки и т.д и т.п. и получаете ответ что всё - для Вас эта услуга больше недоступна... и не будет доступна.
Грубо говоря вчера можно было поменять 100долл на 2820 грн. онлайн, а сегодня у Вас даже нету этого меню, но можно спокойно прийти в отделение и оформить заявку на продажу этой же валюты, с этого же счёта на МБ - т.е. запрет это делать он-лайн в приложении или в ИБ на компе.
как понимаете на отделении это делать очень не удобно и занимает много времени.
банк называть не хочу. тарифы у него в публичном договоре. на сайте.
интересует простой момент: если не предоставлять часть банковских услуг конкретному клиенту это законно то почему?
если незаконно то почему?
uaprofi
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