я кстати тоже заметил что моя логика даже близко не стоит с Вашей способностью создавать новые виды реальности.
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Додано: Сер 16 лют, 2022 21:51
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:57
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:20
Сааби краб, дорогой Hotab
что можете сказать по делу?
не предоставлять конкретному клиенту - одну конкретную общедоступную банковскую услугу - это вполне законно? или дискриминация и нужно жаловаться?
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:22
А вы побольше загадок загадайте, вдруг найдутся желающие поугадывать.
Вас же в детстве не научили четко излагать проблему, а экстрасенсы сейчас над курсом $ на ближайший год ломают голову, а не вашими глупостями.
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:32
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:36
могу я озвучить ))) из постов уважаемого uaprofi в ветке и так понятно )
банчик славится персональными тарифами ))
ну а прикрыли видимо за неумелый парсинг-реверсинг приложухи, ессно забесплатно никто шевелить и проталкивать решение СБ не будет, тем более СБ з соседней страны, так сказать
чи они додаток локализовали уже
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:41
uaprofi , какой ответ вы ждёте?
"Вопиющая несправедливомть!! Как они могли!!". Да?
Что за банк? Что ответили в отделении, когда вы обратились?
Пробовали вызвать нач.отделения?
Додано: Сер 16 лют, 2022 23:22
Вопиющая несправедливость!!
Да как они только могли!!
Надо подать на них в Спортлото!
Это только могло бы произойти в…. А кстати, ГДЕ?!
Страна, город, отделение чего?
Додано: Сер 16 лют, 2022 23:28
господа ещё раз - ни о каких "парсинг-реверсинг" ( я даже слов таких не знаю), крипты, и т.д. - речи не идёт
вот тут есть
т.е. это общедоступная услуга во многих банках.
так вот в один прекрасный день Вы заходите в ИБ (даже не в прилажуху), а на компе и видите что у Вас этого меню нету.
Вы долго общаетесь со службой поддержки и т.д и т.п. и получаете ответ что всё - для Вас эта услуга больше недоступна... и не будет доступна.
Грубо говоря вчера можно было поменять 100долл на 2820 грн. онлайн, а сегодня у Вас даже нету этого меню, но можно спокойно прийти в отделение и оформить заявку на продажу этой же валюты, с этого же счёта на МБ - т.е. запрет это делать он-лайн в приложении или в ИБ на компе.
как понимаете на отделении это делать очень не удобно и занимает много времени.
банк называть не хочу. тарифы у него в публичном договоре. на сайте.
интересует простой момент: если не предоставлять часть банковских услуг конкретному клиенту это законно то почему?
если незаконно то почему?
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