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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 17 лют, 2022 00:32
uaprofi
Я думаю, что ответы можно поискать в "законе про запобигання финансуванню..."
За всякие "Письма НБУ" - я даже молчу. Хотя у НБУ вобщем тоже можно уточнить этот вопрос, если есть желание "эскалировать" вопрос (насчёт законности, оснований и т.д.)
ИМХО - это "законно". Банки по своим критериям могут (даже должны) сами оценивать степень рисковости клиента, и на основании этого предоставлять услуги
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