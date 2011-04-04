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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1387138813891390

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 114
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
35
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:12

Лед тронулся, господа!

вперше за довгу сплячку великі банки почали ріст депозитних ставок!
так, не різко не кардинально, але зсув почався

---

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/16/81057878/
greenozon
 
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  #<1 ... 1387138813891390
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