вперше за довгу сплячку великі банки почали ріст депозитних ставок!
так, не різко не кардинально, але зсув почався
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:12
Лед тронулся, господа!
вперше за довгу сплячку великі банки почали ріст депозитних ставок!
так, не різко не кардинально, але зсув почався
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