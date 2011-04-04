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Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит? смотрю МСС у многих в исключениях надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо
Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит? смотрю МСС у многих в исключениях надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо
Через сайт ДМС - додаткова комісія. Краще безкоштовний СЕП обрати
Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит? смотрю МСС у многих в исключениях надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо
странный вопрос. Сколько стоит срочный зп? 2000 грн? Делается раз в 5 лет. Ожидаемая выгода 40 грн.
Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит? смотрю МСС у многих в исключениях надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо
Через сайт ДМС - додаткова комісія. Краще безкоштовний СЕП обрати
Розумію, можливо є банки що дають кешбек за цю оплату, що її перекриває. Чи не буде питань якщо надати на підтвердження оплати квітанцію на СЕП переказ з Альфи, де платником буду я ? Призначення платежу Альфа не відкоригує/змінить якимось чином?