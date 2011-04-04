RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1387138813891390

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 114
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
35
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:12

Лед тронулся, господа!

вперше за довгу сплячку великі банки почали ріст депозитних ставок!
так, не різко не кардинально, але зсув почався

---

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/16/81057878/
greenozon
 
Повідомлень: 12612
З нами з: 01.06.14
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1090 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:25

  greenozon написав:Лед тронулся, господа!

вперше за довгу сплячку великі банки почали ріст депозитних ставок!
так, не різко не кардинально, але зсув почався

---

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/16/81057878/

Чи можна стати клієнтом ПроКредиту (13% обіцяє) віддалено, без появи у відділенні?
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3360
З нами з: 10.12.07
Подякував: 176 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:10

  kreuz написав:
  greenozon написав:Лед тронулся, господа!

вперше за довгу сплячку великі банки почали ріст депозитних ставок!
так, не різко не кардинально, але зсув почався

---

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/16/81057878/

Чи можна стати клієнтом ПроКредиту (13% обіцяє) віддалено, без появи у відділенні?

Да там ежемес абонка съедает -3% :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1846
З нами з: 05.05.21
Подякував: 117 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:15

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо
Lost
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 07.02.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:20

  Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо

Через сайт ДМС - додаткова комісія. Краще безкоштовний СЕП обрати
Son of Sun
 
Повідомлень: 935
З нами з: 25.04.14
Подякував: 101 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:22

  Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо

странный вопрос. Сколько стоит срочный зп? 2000 грн? Делается раз в 5 лет. Ожидаемая выгода 40 грн.
Grand Touring
 
Повідомлень: 954
З нами з: 23.03.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:41

  Son of Sun написав:
  Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо

Через сайт ДМС - додаткова комісія. Краще безкоштовний СЕП обрати

Розумію, можливо є банки що дають кешбек за цю оплату, що її перекриває.
Чи не буде питань якщо надати на підтвердження оплати квітанцію на СЕП переказ з Альфи, де платником буду я ? Призначення платежу Альфа не відкоригує/змінить якимось чином?
Lost
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 07.02.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:04

  Grand Touring написав:
  Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо

странный вопрос. Сколько стоит срочный зп? 2000 грн? Делается раз в 5 лет. Ожидаемая выгода 40 грн.

Почему 2000 грн?
На сайте dmsu.
У разі термінового (протягом 3 робочих днів у випадках, визначених законодавством) оформлення, сума адміністративного збору складає 1085 грн.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 57
З нами з: 31.07.19
Подякував: 23 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1387138813891390
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 235341
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 95807
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 28524
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1688)
18.02.2022 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.