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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1387138813891390

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 114
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
35
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:12

Лед тронулся, господа!

вперше за довгу сплячку великі банки почали ріст депозитних ставок!
так, не різко не кардинально, але зсув почався

---

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/16/81057878/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:25

  greenozon написав:Лед тронулся, господа!

вперше за довгу сплячку великі банки почали ріст депозитних ставок!
так, не різко не кардинально, але зсув почався

---

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/16/81057878/

Чи можна стати клієнтом ПроКредиту (13% обіцяє) віддалено, без появи у відділенні?
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:10

  kreuz написав:
  greenozon написав:Лед тронулся, господа!

вперше за довгу сплячку великі банки почали ріст депозитних ставок!
так, не різко не кардинально, але зсув почався

---

https://minfin.com.ua/ua/2022/02/16/81057878/

Чи можна стати клієнтом ПроКредиту (13% обіцяє) віддалено, без появи у відділенні?

Да там ежемес абонка съедает -3% :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:15

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:20

  Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо

Через сайт ДМС - додаткова комісія. Краще безкоштовний СЕП обрати
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:22

  Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо

странный вопрос. Сколько стоит срочный зп? 2000 грн? Делается раз в 5 лет. Ожидаемая выгода 40 грн.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:41

  Son of Sun написав:
  Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо

Через сайт ДМС - додаткова комісія. Краще безкоштовний СЕП обрати

Розумію, можливо є банки що дають кешбек за цю оплату, що її перекриває.
Чи не буде питань якщо надати на підтвердження оплати квітанцію на СЕП переказ з Альфи, де платником буду я ? Призначення платежу Альфа не відкоригує/змінить якимось чином?
Lost
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 15:04

  Grand Touring написав:
  Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо

странный вопрос. Сколько стоит срочный зп? 2000 грн? Делается раз в 5 лет. Ожидаемая выгода 40 грн.

Почему 2000 грн?
На сайте dmsu.
У разі термінового (протягом 3 робочих днів у випадках, визначених законодавством) оформлення, сума адміністративного збору складає 1085 грн.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:22

Re: Байки про банки і не тільки....

  Lost написав:Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий,

А-Банк пуляет без комиссий, налоги плачу через Ашку, на примат положил и.... ни разу не пожалел. Наекономил уже сумку бабла.
PS Не гонитесь за кешбеками. каждая сєкономленная гривня -заработанная гривня.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:27

  Lost написав:Подскажите плиз, может кто знает, кто из банков сейчас дает кэшьбэк при оплате за оформление загранпаспорта?! Посоветуйте, как лучше оплачивать чтобы без комиссий, с оплаты на сайте ДМС что то выгорит?
смотрю МСС у многих в исключениях :(
надо ребенку заказать срочный выпуск, буду благодарен за лайфхаки или секреты, можно в личку, спасибо


думаю укрсиибанк по ньюшке даст 5%
uaprofi
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