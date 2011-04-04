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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:58
Время для столбиков.
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Investor_K
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Додано: Суб 19 лют, 2022 13:08
шо та козак пропал ...
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IMPRINTER
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:09
Кто-то где-либо столбики открывает?
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Investor_K
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Додано: Суб 19 лют, 2022 15:30
Investor_K написав:
Кто-то где-либо столбики открывает?
до НГ било время столбов в моно , сейчас только на перспективу.
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Goodman
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