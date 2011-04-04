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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1388138913901391

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 114
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
35
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:58

Re: Байки про банки і не тільки....

Время для столбиков.
Investor_K
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шо та козак пропал ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:09

Re: Байки про банки і не тільки....

Кто-то где-либо столбики открывает?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 15:30

Re: Байки про банки і не тільки....

  Investor_K написав:Кто-то где-либо столбики открывает?

до НГ било время столбов в моно , сейчас только на перспективу.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 19 лют, 2022 22:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Депозитникам на замітку - спортбанк вже в клубі 12%
1finanсier
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