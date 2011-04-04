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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Время для столбиков.
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Кто-то где-либо столбики открывает?
Додано: Суб 19 лют, 2022 15:30
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 19 лют, 2022 22:26
Re: Байки про банки і не тільки....
Депозитникам на замітку - спортбанк вже в клубі 12%
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:17
Додано: Нед 20 лют, 2022 11:37
нагадайка для депозитчиків - останні зимові акції..
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