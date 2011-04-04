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Политика Страны, [24.02.2022 09:13] Итак, что решил Нацбанк по работе банковской системы в военное время.
- Снятие налички ограничено 100 тысяч грн в день (не относится к зарплатам и соцвыплатам, и не касается предприятий, которые выполняют мобилизационные планы) - Безналичные расчеты без ограничений - Запрет на выдачу налички в иностранной валюте - Платежи правительства без ограничений - Банкоматы подкрепляются наличкой без ограничений - Банки должны обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме (если позволяет ситуация) - Бесперебойный доступ к сейфовым ящикам. - Нацбанк подкрепляет банки наличкой без ограничений - Работа валютного рынка Украины приостановлена (кроме операций продажи иностранной валюты) - Официальный курс фиксируется на 24.02.2022 - Мораторий на трансграниченые платежи - Остановка операций по рассчетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию - Банки-эмитенты электронных денег должны приостановить выпуск электронных денег и пополнение электронных кошельков.
Kripo написав:Политика Страны, [24.02.2022 09:13] Итак, что решил Нацбанк по работе банковской системы в военное время.
- Снятие налички ограничено 100 тысяч грн в день (не относится к зарплатам и соцвыплатам, и не касается предприятий, которые выполняют мобилизационные планы) - Безналичные расчеты без ограничений - Запрет на выдачу налички в иностранной валюте - Платежи правительства без ограничений - Банкоматы подкрепляются наличкой без ограничений - Банки должны обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме (если позволяет ситуация) - Бесперебойный доступ к сейфовым ящикам. - Нацбанк подкрепляет банки наличкой без ограничений - Работа валютного рынка Украины приостановлена (кроме операций продажи иностранной валюты) - Официальный курс фиксируется на 24.02.2022 - Мораторий на трансграниченые платежи - Остановка операций по рассчетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию - Банки-эмитенты электронных денег должны приостановить выпуск электронных денег и пополнение электронных кошельков.
Тобто продавати по вчорашньому курсу, а купувати по вуличному. Нормально так придумали банкіри.
Проти українців почалися масштабні фішингові атаки, щоб вкрасти дані.
Про це йдеться на офіційному каналі Верховної Ради у Telegram.
"Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилання подібних повідомлень у месенджери. Ворожі сили покликані отримати доступ до електронних пристроїв українців для збирання великого масиву інформації!"
У жодному разі не відкривайте зміст таких листів та повідомлень!!!", - йдеться у повідомленні.