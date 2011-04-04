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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1391139213931394

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 115
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
36
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 10:16

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 10:17

Re: Байки про банки і не тільки....

Политика Страны, [24.02.2022 09:13]
Итак, что решил Нацбанк по работе банковской системы в военное время.

- Снятие налички ограничено 100 тысяч грн в день (не относится к зарплатам и соцвыплатам, и не касается предприятий, которые выполняют мобилизационные планы)
- Безналичные расчеты без ограничений
- Запрет на выдачу налички в иностранной валюте
- Платежи правительства без ограничений
- Банкоматы подкрепляются наличкой без ограничений
- Банки должны обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме (если позволяет ситуация)
- Бесперебойный доступ к сейфовым ящикам.
- Нацбанк подкрепляет банки наличкой без ограничений
- Работа валютного рынка Украины приостановлена (кроме операций продажи иностранной валюты)
- Официальный курс фиксируется на 24.02.2022
- Мораторий на трансграниченые платежи
- Остановка операций по рассчетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию
- Банки-эмитенты электронных денег должны приостановить выпуск электронных денег и пополнение электронных кошельков.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 11:07

  Kripo написав:Политика Страны, [24.02.2022 09:13]
Итак, что решил Нацбанк по работе банковской системы в военное время.

- Снятие налички ограничено 100 тысяч грн в день (не относится к зарплатам и соцвыплатам, и не касается предприятий, которые выполняют мобилизационные планы)
- Безналичные расчеты без ограничений
- Запрет на выдачу налички в иностранной валюте
- Платежи правительства без ограничений
- Банкоматы подкрепляются наличкой без ограничений
- Банки должны обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме (если позволяет ситуация)
- Бесперебойный доступ к сейфовым ящикам.
- Нацбанк подкрепляет банки наличкой без ограничений
- Работа валютного рынка Украины приостановлена (кроме операций продажи иностранной валюты)
- Официальный курс фиксируется на 24.02.2022
- Мораторий на трансграниченые платежи
- Остановка операций по рассчетам резидентов государства, совершившего вооруженную агрессию
- Банки-эмитенты электронных денег должны приостановить выпуск электронных денег и пополнение электронных кошельков.

Тобто продавати по вчорашньому курсу,
а купувати по вуличному.
Нормально так придумали банкіри.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 20:27

Цифрові документи в "Дії" будуть недоступні

Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується.

Джерело: https://censor.net/ua/n3318873
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лют, 2022 20:35

  greenozon написав:Цифрові документи в "Дії" будуть недоступні

Служби нацбезпеки відключать усі держреєстри, доки ситуація в Україні не стабілізується.

Джерело: https://censor.net/ua/n3318873

Пожалуй стоит сделать на мабилу ПДФ-копии Ковидных сертов
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 09:47

Re: Байки про банки і не тільки....

что делать с зависшими долларами в Укргазе? забирать гривной и искать где купить? или не рыпаться до окончания, надеясь что отдадут как минимум той же гривной но по большему курсу ?
keep
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:09

Проти українців почалися масштабні фішингові атаки, щоб вкрасти дані.

Про це йдеться на офіційному каналі Верховної Ради у Telegram.

"Проти українців почалася фішингова атака! На електронні адреси громадян надходять листи з прикріпленими файлами невизначеного характеру. Не виключено розсилання подібних повідомлень у месенджери. Ворожі сили покликані отримати доступ до електронних пристроїв українців для збирання великого масиву інформації!"

У жодному разі не відкривайте зміст таких листів та повідомлень!!!", - йдеться у повідомленні.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 10:21

  keep написав:что делать с зависшими долларами в Укргазе? забирать гривной и искать где купить? или не рыпаться до окончания, надеясь что отдадут как минимум той же гривной но по большему курсу ?

Ніхто не знає. Будь яка відповідь - гадання на кавовій гущі. Якщо сума невелика, особисто я б не рипався. Якщо ж заощадження значні й критичні для Вас, то забрав би.
Козак-характерник
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