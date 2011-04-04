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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 25 лют, 2022 16:57
Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації:
▪️АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії".
▪️ Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:19
Amethyst написав:Національний банк України
ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації:
▪️АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії".
▪️ Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".
їх тре націоналізувати
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:59
Amethyst написав:Національний банк України
ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації:
▪️АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії".
▪️ Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".
В топку їх!
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:26
Національний банк 24 лютого 2022 року перерахував частину прибутку до розподілу в сумі 19 мільярдів гривень до державного бюджету України для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану.
Ріспект НБУ!
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:14
Amethyst написав:
❗Банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні.
Відверта ганьба НБУ: їм знадобилося 8 років і повноцінна війна, щоб усвідомити існування російських банків на нашій території та закрити лише половину з них!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:25
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Закрыли всё, как надо! Ни больше, и не меньше.
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Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:45
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку
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Додано: Суб 26 лют, 2022 00:07
[quote="5405076:greenozon"]Хороши...
(вибачте що на рос)
Да нам тут без разницы, люди здесь адекватные и понимающие, главное, чтобы понятно было, те не на китайском
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