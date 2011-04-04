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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1392139313941395

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 115
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
36
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 16:57

❗Банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні.

Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації:
▪️АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії".
▪️ Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:19

  Amethyst написав:Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації:
▪️АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії".
▪️ Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

їх тре націоналізувати
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 17:59

  Amethyst написав:Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації:
▪️АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії".
▪️ Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

В топку їх! :P
«Бо корінь усього лиха — грошолюбство, до якого деякі вдавшися, від віри відбились і прошили себе численними болями. Ти ж, чоловіче Божий, утікай від цього» (1 Тим. 6, 6–11).
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 18:26

Національний банк 24 лютого 2022 року перерахував частину прибутку до розподілу в сумі 19 мільярдів гривень до державного бюджету України для фінансового забезпечення функціонування держави в умовах воєнного стану.


Ріспект НБУ!
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 20:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:❗Банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні.

Відверта ганьба НБУ: їм знадобилося 8 років і повноцінна війна, щоб усвідомити існування російських банків на нашій території та закрити лише половину з них!
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 21:25

klug
Закрыли всё, как надо! Ни больше, и не меньше.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лют, 2022 22:45

Хороши новини із китайщини!
(вибачте що на рос)

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1031233100
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 00:07

[quote="5405076:greenozon"]Хороши...
(вибачте що на рос)

Да нам тут без разницы, люди здесь адекватные и понимающие, главное, чтобы понятно было, те не на китайском :)
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 лют, 2022 12:41

  Oberon написав:
  greenozon написав:Хороши...
(вибачте що на рос)

Да нам тут без разницы, люди здесь адекватные и понимающие, главное, чтобы понятно было, те не на китайском :)

Ждем25% на 90 дней хотяб
Универсальный код 2083706653 сгенерирован случайно и подходит к кабинетам всех сервисов кэшбека.
Мизантрóп
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