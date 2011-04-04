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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 27 лют, 2022 14:01
Звернення голови НБУ щодо поточної ситуації по БСУ і інше
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Додано: Нед 27 лют, 2022 18:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Аваль хороший.
Пише корисну інфо при вході в інет-банк:
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Увага!
Актуальна інформація станом на 27 лютого: Картки та платежі: - Сплачуйте картками це безпечно та надійно. Ваші гроші на картках Райфу доступні для розрахунків без будь-яких обмежень. - Нагадуємо про можливість використання послуги «Готівка на касі» у мережевих магазинах та на заправках. Розраховуючись за покупки на касі, ви можете зняти готівку. - Операції в рахунок кредитних коштів тимчасово призупинено. - Купівля іноземної валюти недоступна згідно з Постановою НБУ. - Видача готівки тимчасово обмежена до 100.000 грн. Відділення: - Банківські відділення не працюють в суботу та неділю. Інформаційна підтримка 0 800 500 500: - Тимчасово призупинені консультації у чаті додатку Райффайзен Онлайн. Усі системи банку працюють, гроші та Ваші дані в безпеці. Користуйтеся Raiffeisen Online для здійснення всіх необхідних операцій.
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Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Додано: Нед 27 лют, 2022 20:04
не перестаю дивуватись мудрості НБУ і супер оперативності! молодці!
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
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Додано: Пон 28 лют, 2022 10:20
В альфи банку навіть кнопка в сенсі з’явилась допомога ЗСУ
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Пон 28 лют, 2022 11:39
EUROCLEAR HAS ANNOUNCED THE CLOSING OF THE BRIDGE WITH CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG FOR THE SETTLEMENT OF ALL RUSSIAN DOMESTIC SECURITIES AND ROUBLE-DENOMINATED SECURITIES.
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