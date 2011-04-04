RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1393139413951396

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.4 5 115
Більше десяти
17%
19
Від п'яти до десяти
31%
36
В чотирьох
12%
14
В трьох
8%
9
В двох
11%
13
Користуюся одним
11%
13
В жодному
10%
11
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 14:01

Звернення голови НБУ щодо поточної ситуації по БСУ і інше

https://www.facebook.com/KyryloShevchen ... 4010296421
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12706
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 18:27

Re: Байки про банки і не тільки....

Аваль хороший.
Пише корисну інфо при вході в інет-банк:

"
Увага!

Актуальна інформація станом на 27 лютого: Картки та платежі: - Сплачуйте картками це безпечно та надійно. Ваші гроші на картках Райфу доступні для розрахунків без будь-яких обмежень. - Нагадуємо про можливість використання послуги «Готівка на касі» у мережевих магазинах та на заправках. Розраховуючись за покупки на касі, ви можете зняти готівку. - Операції в рахунок кредитних коштів тимчасово призупинено. - Купівля іноземної валюти недоступна згідно з Постановою НБУ. - Видача готівки тимчасово обмежена до 100.000 грн. Відділення: - Банківські відділення не працюють в суботу та неділю. Інформаційна підтримка 0 800 500 500: - Тимчасово призупинені консультації у чаті додатку Райффайзен Онлайн. Усі системи банку працюють, гроші та Ваші дані в безпеці. Користуйтеся Raiffeisen Online для здійснення всіх необхідних операцій.
"
Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!
Bobua
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 24.08.10
Подякував: 91 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 27 лют, 2022 20:04

не перестаю дивуватись мудрості НБУ і супер оперативності! молодці!

https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankam- ... l-ukrayini
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12706
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 10:20

  greenozon написав:не перестаю дивуватись мудрості НБУ і супер оперативності! молодці!

https://bank.gov.ua/ua/news/all/bankam- ... l-ukrayini

В альфи банку навіть кнопка в сенсі з’явилась допомога ЗСУ
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10615
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:39

EUROCLEAR HAS ANNOUNCED THE CLOSING OF THE BRIDGE WITH CLEARSTREAM BANKING LUXEMBOURG FOR THE SETTLEMENT OF ALL RUSSIAN DOMESTIC SECURITIES AND ROUBLE-DENOMINATED SECURITIES.
Я заробляю із своєю картою КоКо і рекомендую її ВАМ
КоКо = найкрутіший КЕШБЕК на усе! Зарєструйтесь за посиланням http://lx4.me/c/sCjc1Nas отримуйте +100 грн за кредитку і +50 грн за дебетову КОКО! Ніяких обмежень по заробітку :!: :idea: :idea:
greenozon
 
Повідомлень: 12706
З нами з: 01.06.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 1098 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:47

Re: Байки про банки і не тільки....

я уже два дня расплачиваюсь приватовской кредиткой... пока все хорошо
brainybird
 
Повідомлень: 593
З нами з: 13.03.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:52

  Kripo написав:банковские ячейки сверх надежны!

https://t.me/insiderUKR/22345

Это же не ячейки. В кассовое отделение пробрались.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1953
З нами з: 24.10.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 11:54

  keep написав:что делать с зависшими долларами в Укргазе? забирать гривной и искать где купить? или не рыпаться до окончания, надеясь что отдадут как минимум той же гривной но по большему курсу ?

позже в долларе нельзя забрать что-ли?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1953
З нами з: 24.10.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лют, 2022 12:19

Re: Байки про банки і не тільки....

  Kripo написав:Итак, что решил Нацбанк по работе банковской системы в военное время.
Трохи не розбираюся... Чи можна зараз гривні покласти на картку європейського банку?
d44
 
Повідомлень: 133
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1393139413951396
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 235771
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 95996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 28639
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (551)
28.02.2022 12:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.