Додано: Нед 27 лют, 2022 18:27

Аваль хороший.

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Наскільки ж кращим стане світ, коли Московія стиснеться до меж однієї області, а всі поневолені народи звільняться!