Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Vorlon написав:klug Закрыли всё, как надо! Ни больше, и не меньше.
Бачу, що п'ята колона на місці і працює. Якщо наші прикидаються дурниками, то Європа гратися не буде:
Евросоюз ввел новые персональные санкции из-за ситуации на Украине. Помимо пресс-секретаря президента, в черный список ЕС попали Сечин, Токарев, Усманов, Авен, Фридман, Красовский, Прилепин и Скабеева.